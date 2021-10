El Cosmos, la obra de nunca acabar que cuesta 220 mdp

"Estaba chamaco, como de 18 años, vine con la bola y ni vimos la película, estábamos en el relajo. Sí recuerdo que era muy barato. Adentro el ambiente era como se decía en esos tiempos, de cine piojito, con butacas de tela, amplias con sus coderas y muy sucias. En unas se sentaba uno y eran como sillones viejos, ya amoldados y la alfombra olía mal, a humedad. En ese tiempo se fumaba, no era como hoy que en espacios públicos no se permite, en esos tiempos sí y había colillas de cigarro que hoy no se podría creer. Era el clásico de ´ya llegué´ y a aventar el suéter y era un show", describe.