El corazón de Toluca latió al ritmo de consignas feministas este 8M

El 8M logró reunir a más de 3 mil mujeres divididas en dos bloques, pero unidas en una sola voz que demandaba que se asegure el acceso a una vida libre de violencia para ellas.

En los contingentes marcharon infancias, mujeres con discapacidad, colectivas radicales y liberales, indígenas, madres, maestras y estudiantes.

(Foto: Fernanda García)

Las cifras por números absolutos lo demuestran: el Secretariado Ejecutivo Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que la entidad concentró el 14.8% de los presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional en el 2021.

Es decir, de los 966 casos registrados en la República, 143 se reportaron en la demarcación liderada por Alfredo del Mazo. Mientras que en enero del 2022, se reportaron 14 víctimas de feminicidio; tres más de los registrados el año anterior.

"Estamos marchando las mamás de las que nos arrancaron, sus familiares estamos aquí porque no hemos tenido justicia y vamos a marchar, y vamos a exigir porque sus voces nunca se van a apagar si nosotras gritamos".

Es por ello que el primer lugar en donde se accionó fue en Lerma. Ahí, las colectivas convocaron a la iconoclasia con la que recordaron a las víctimas de feminicidio, en especial recordaron a Fátima, una pequeña de 12 años quien fue asesinada por tres sujetos hoy ya sentenciados.

Pero esa, era sólo la primera intervención de un día que quedará en la memoria de quienes presenciaron los puños en alto de tantas mujeres.

En Toluca, al filo del mediodía, las distintas colectivas se reunieron, algunas en el monumento a la maestra como lo bautizaron este martes. Ahí, Las infancias encontraron un micrófono abierto, también las mujeres que luchan contra la violencia en los pueblos originarios. Todas las que quisieron alzar la voz lo hicieron y cantaron.

"Como niñas peleamos y como niñas nos defendemos, porque la policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

(Foto: Fernanda García)

Alrededor de las 2:00 de la tarde, las marchas comenzaron. Encabezaban las mujeres indígenas, quienes antes de partir realizaron una ceremonia para pedir por las que se reunieron, para pedir protección y que los tiempos del cambio y libertad soplaran sobre ellas.

"A nosotras nos violentan por usos y costumbres, y aunque no siempre coincidimos con las chavas, aquí estamos porque luchamos por una misma causa, a nosotras nos dicen que estamos aquí de locas pero no, llegamos porque ya no queremos que en los pueblos originarios la mujer sea oprimida, estamos mazahuas, otomíes, tlahuicas".

Llegan al centro de Toluca

Las calles de Toluca se convirtieron en una marea púrpura y verde, pues el mensaje era sólo uno: ya no quieren vivir con miedo ni ser valientes, quieren ser libres y andar seguras.

En el cruce de Morelos con Rayón, los bloqueos que habían partido desde el parque Simón Bolívar se unieron, también las que partieron desde el parque Vicente Guerrero e incluso las que se organizaron en Lerma y Xonacatlán.

El corazón de la capital mexiquense latió al ritmo de consignas, de cánticos de resistencia.

"No queremos Salario Rosa, queremos que hagan su trabajo, que realmente nos protejan, que nos eviten el dolor de una desaparecida, de un feminicidio.

"Parece que no les dicen nada los nombres de Jessica, Fátima, Diana..., pero a nosotras nos recuerdan que, con todo y su doble alerta de género para algunos municipios como Toluca, aquí nos siguen matando y desapareciendo, violentando hasta cuándo vamos a la tienda en pijama".

La iconoclasta se hizo presente de nuevo. En Los Portales, las consignas feministas quedaron plasmadas con aerosoles, también se rompieron los cristales de un puesto de Lotería, se intentó remover las placas metálicas que delimitan las obras de la Plaza de Los Mártires y las que protegen a la Cámara de Diputados.

Frente al Palacio de Gobierno se leyeron los posicionamientos de este primer bloque nutrido por infancias, mujeres con discapacidad e incluso familiares de víctimas de feminicidio. Basta de violencia machista, fue la exigencia principal.

Minutos más tarde, un segundo bloque llegó. Caminaron sobre avenida Lerdo, bajaron a Hidalgo y recorrieron esta calle hasta llegar a la Secretaría de las Mujeres donde accionaron. Lograron quitar las placas metálicas y entrar. Tras dejar la huella de la marcha plasmada en las paredes, salieron a cantar y a leer sus posicionamientos. Entonces el cielo de nuevo fue verde y violeta.

(Foto: Fernanda García)

Durante las marchas convocadas para este 8 de marzo, se reportó saldo blanco y las mujeres que se unieron para alzar la voz recordaron que la lucha feminista no es sólo una vez al año, sino que se construye todos los días.

En el Estado de México se llevaron a cabo 44 movilizaciones en distintos municipios tanto Del Valle de Mexico como de Toluca, en todas se aplicó la iconoclasia aunque con saldo blanco.

ET