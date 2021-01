"El cierre de la L-12 del Metro, usado por Mancera para atacar a Ebrard"

El cierre de 11 estaciones de la Línea 12 del Metro, ordenado en 2013 por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no fue debido a fallas en las vías o a un deficiente trazo de una de las curvas de la parte aérea, como entonces se argumentó.

La causa fue la falta de mantenimiento de la llamada Línea Dorada durante los primeros meses de la administración mancerista, cuya dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro estaba a cargo de Joel Ortega. Así lo afirma el periodista Fernando Coca, en su libro Línea dorada, los lobos al acecho. ¿Quién ordenó cerrarla?, de reciente publicación y editado por L.D. Books

Coca, quien trabajó hace tres décadas en el área de prensa del STC Metro, asegura en entrevista con La Silla Rota que el gobierno de Mancera manipuló la información para decidir el cierre de la línea 12 y golpear al anterior jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

"Por una negligencia de Ortega, encontraron el pretexto para su estrategia política, que la obra fue mal diseñada, mal financiada e irregularidades y empezó el ataque contra Ebrard, Delgado y los que conformaban el proyecto encabezada por Enrique Horcasitas", explica.

QUERÍAN DESCARRILAR EL PROYECTO DE AMLO

Para sustentar el cierre, uno de los integrantes de la comisión investigadora de la Construcción de la Línea 12, el entonces asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Lobo, manipuló el dictamen.

"Ello revela que fue un caso armado, muy mal armado, una estrategia política y que con el paso del tiempo creyeron que podrían acceder a cargos más importantes, además que querían descarrilar el proyecto de Ebrard y López Obrador".

El autor considera que con el cierre de la línea 12 inició el descuido del Metro, que ahora lo tiene sumido en una crisis, luego del incendio del cerebro operativo, ocurrido el 9 de enero. Recuerda que la tarifa aumentó en diciembre de 2013, de 3 a 5 pesos, supuestamente para dar mayor mantenimiento a las instalaciones y a los trenes, pero a lo largo de la dirección de Ortega y luego de Jorge Gaviño al frente del STC durante el anterior gobierno, se registraron diversos accidentes y filtraciones en época de lluvias que parecían cascadas.

"Lo que está sucediendo a partir de cierre de la línea 12 sí tiene responsables, son Ortega, Gaviño y por encima de ellos Miguel Ángel Mancera".

LA NEGLIGENCIA DE ORTEGA

Al iniciar su gobierno, Mancera designó a Ortega como director del Metro.

Ortega, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Marcelo Ebrard, es recordado por el operativo policíaco en la disco News Divine que acabó con la vida de 12 personas. La tragedia lo obligó a presentar su renuncia y desapareció de la vida política de la ciudad.

"Eso determinó su final, Mancera lo revivió y lo nombró coordinador de campaña. Joel Ortega estaba en otras cosas, porque no le dio mantenimiento a la Línea 12, y lo tenemos claro cuando las empresas ICA, Carso y Alsthom (las constructoras) acusaron que no los dejó hacer el mantenimiento porque no quiso y tampoco los dejó entrar, cuando ese mantenimiento estaba contratado".

Entonces el recorrido de los trenes comenzó a presentar fallas, como rechinidos y se ordenó su cierre. Fue cuando comenzó la manipulación, porque se le empezaron a buscar fallas técnicas, financieras y hasta jurídicas.

LOBO RECONOCE QUE FALSEA DICTAMEN

El proyecto del libro sobre la línea 12 ya lo venía trabajando desde hace varios años, aunque el enfoque que tenía era que la información presentada en los medios de comunicación no correspondía con la realidad, relata Coca.

Pero el enfoque cambió en septiembre de 2017, cuando acudió junto con otros periodistas a una reunión convocada por el entonces jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, quien soñaba con ser candidato a jefe de Gobierno.

"Le digo si no está enterado que esa candidatura era para Alejandra Barrales. Lobo me dice que no podía ser porque la entonces dirigente del PRD tenía muchos conflictos dentro del partido. Y tocamos el tema de Mancera, que no sería candidato presidencial porque iba Ricardo Anaya y ya era un acuerdo entre Barrales y el propio Anaya. Él dice ´Mancera tiene muchos negativos y además traicionó a su padrino político´. De la nada surge la revelación de que como él era el único ingeniero civil (en la comisión investigadora de la ALDF) ´a mí me tocó adecuar, manipular el dictamen de Systra que le dio sentido al cierre de la Línea 12.

"Yo me quedé en shock, cómo alguien que cometió no sé si un delito pero si una irregularidad, porque él debía ser parte de la solución, hizo eso. El tema es ese, Lobo en su afán de convencer que es un tipo capaz de lo que sea por llegar a buscar el poder, revela que manipuló un dictamen, lo que me parece grave porque no solo estaba involucrado su futuro sino de Mancera, Barrales, de Ebrard Delgado y el prestigio de las empresas que concursaron.

-¿Lobo recibió línea?

-Él nos revela que fueron instrucciones de modificar esto. Marcelo Ebrard, luego de la renuncia como candidato a jefe de Gobierno por el Partido Centro Democrático (en 2000), empieza una relación estrecha con López Obrador. Luego viene la encuesta de 2012 donde cede para que sea candidato López Obrador. Entonces si le pegaban a Marcelo, lo hacían a la línea de flotación de López Obrador. Esa era la estrategia que ya tenían armada entre el gobierno de Mancera y Peña Nieto.

USAN A MANCERA Y ÉL SUEÑA CON SER PRESIDENTE

De parte del gobierno federal empiezan a darle vuelo a la idea de una posible candidatura ciudadana de Mancera. Uno de ellos fue el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fortalece esa versión, afirma.

"Mancera y su equipo creían que sí se podía, cuando sólo era una utilización del jefe de Gobierno para golpear el proyecto político de López Obrador y una de sus columnas, que es Ebrard.

A nivel legislativo también hubo intentos de reforzar la idea de que las fallas de la línea fueron por su diseño y construcción, y no por la falta de mantenimiento.

Por ejemplo, la comisión formada en la Asamblea Legislativa, donde no hubo sustento técnico para justificar el cierre de la Línea 12, y entonces se politizó el tema.

A UNOS LOS REGAÑAN Y A OTROS LOS PREMIOS

Muchos diputados de la comisión recibieron los informes, y Fernando Espino, el dirigente del sindicato del Metro siempre pidió que se hiciera responsable jurídico y administrativo al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, pero él se basaba en los informes técnicos para hacer los dictámenes técnicos, recuerda Coca.

"Uno de los miembros de esa comisión era Víctor Hugo Lobo que se jactaba de ser el único ingeniero civil y que por ello pudo manipular el dictamen. Otro era Jorge Gaviño, quien aprovechó el impulso de la comisión y de ahí lo nombraron director general del Metro".

El periodista dice que algunos de los integrantes de la comisión le dijeron que durante las sesiones le preguntaban a Joel Ortega si era necesario el cierre, ya que algunos expertos planteaban que no. Apenas pasaba eso y a las horas eran llamados al Antiguo Palacio del Ayuntamiento -sede del gobierno capitalino- y los regañaba Mancera y los tildaba de traidores.

"Algunos aparentemente se retiraron o los congelaron o los mandaron a alcaldías donde iban a perder".

DESARMAN COMISIÓN DE CÁMARA DE DIPUTADOS

En San Lázaro también se formó una comisión de investigación. Hasta allá acudieron Marcelo Ebrard y Mario Delgado -quien fue su secretario de Finanzas- y explicaron cómo funciona la asociación pública privada y pusieron de ejemplo la construcción de una clínica en la CDMX y la compararon con una en el estado de México, construida también con una asociación público privada.

"Siendo obras similares el costo en la CDMX es de 100 pesos y aquí es de mil, es cuando se dan cuenta que si le rascan por ese lado, el perjudicado no iba a ser Ebrard o Delgado, sino Peña Nieto y su sucesor".

Entonces el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones ordenó desarticular la comisión que no los iba a llevar a ningún lado

Otro indicio de que las fallas no estuvieron en la construcción es que 30 funcionarios procesados por el caso, están concluyendo casos ante el Tribunal Superior de Justicia y de cada acusación han ganado los casos y han ido ganando, solo falta que la Secretaría de la Contraloría levante los cargos.

"El gran tema es que cuando el TSJ, a una demanda responde que el gobierno de la ciudad debe pagar al consorcio constructor el contrato firmado tal como se firmó, ya no hay caso porque no encontraron daños en el proyecto ni vicios ocultos, ni falta de trabajos entregados y le dicen al gobierno de Mancera, págale, nada de lo que argumentaste está sustentado", concluye.

