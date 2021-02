El bolillo, un artículo de primera necesidad

Las abuelas de antes tenían un dicho para las situaciones en que nuestro espanto estaba por arriba de nuestro umbral de resistencia cotidiano.

“Uno no gana para sustos”, decían las sabias abuelas, y si eso lo sentenciaban cuando el poder adquisitivo era mayor, ahora que los salarios son precarios, los mexicanos menos ganan para sustos, como los que sufrimos esta semana, en especial los chilangos.

Al miedo que tenemos desde marzo al coronavirus y a su caprichosa e invisible forma de actuar, que nos ha dejado insomnio, desconfianza por el otro cuando se acerca a menos de un metro y una amarga sensación de que el tiempo ya no nos pertenece, se sumó esta semana la tormenta que cayó la mañana del lunes.

UN TRUENO DE MIEDO

Un trueno retumbó en toda la Ciudad de México y nos despertó antes de lo deseado en una época que dormir ya de por sí es un lujo. Pero además nos asustó sobremanera, aunque para nada nos preparó para lo que venía al día siguiente, para uno de los fenómenos de la tierra que más traumados nos tienen.

Un sismo, que si fuera una especie de ente vivo o dios diríamos que tiene un sentido del humor muy cruel que aplica contra los mexicanos. Porque han ocurrido dos grandes y espantosos sismos en una misma fecha pero de distintos años; el 19 de septiembre de 1985 y el de 2017 que no habrá epidemia del olvido que nos los borre.

Pero cuando teníamos la esperanza de que volviera a temblar con intensidad hasta dentro de 25 a 31 años -que es más o menos el promedio para esperar otro movimiento que sacuda a la ciudad y nos recuerde que hay un costo por construir tantas casas en lo que alguna vez fue un lago- no fue así.

LA ALERTA QUE ACABÓ CON EL DISTANCIAMIENTO

En plena pandemia, en pleno pico de casos de covid-19, sonó la alerta sísmica para sacarnos de nuestras casas como no lo habían hecho tentadoras invitaciones a reuniones, idas al mercado para comprar algún postre, o lo más triste, para visitar a nuestras amadas familias. Claro, eso en el caso de los cumplidos.

El 23 de junio será inolvidable porque hicimos a un lado el ‘Quédate en casa’ y la ‘sana distancia’. Pavoridos, salimos y bajamos escaleras como atletas de alto rendimiento, y no nos importó la etiqueta social y mostramos nuestros mejores pants y chanclas sin pudor alguno.

En la calle nos olvidamos por un rato que el prójimo puede ser el portador del temido coronavirus, y estuvimos junto a él o ella. En la Álamos, en la Portales o en tantas colonias de esta caótica ciudad, los chilangos en medio de su espanto comenzamos a buscar un pedazo de suelo que fuera seguro y que no hubiera un edificio cercano que pudiera aplastarnos o cables, que en la de malas pudieran romperse y convertirse en un latigazo eléctrico.

Como estará de absurda y peligrosa nuestra capital que nos enteramos que en la Condesa hasta hay que cuidarse de un edificio con alberca en su azotea, que ese día regaba agua hacia la calle con el riesgo de bañar y lastimar a los incautos que por ahí tuvieran la mala suerte de pasar. Los peligros están de los lugares más insospechados.

BOLILLO SALVADOR

Pero bien dicen que las penas con pan son buenas, y si una mañana fría amerita una Concha de vainilla, una Mantecada con nuez, un Garibaldi, un Astorga o una Oreja, para el susto se hizo el bolillo.

No importa que científicamente carezca de sustento que alivia el espanto. Mientras no se compruebe que no hace daño, nosotros lo adoptamos con gusto para el susto.

Pero los sustos no acabaron el 23 de junio. El viernes 26 nos despertamos con la noticia de que un comando quiso asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana, en un atrevimiento de los grupos delincuenciales que no se había visto en la Ciudad de México, donde según el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no había delincuencia organizada. A lo mejor él gobernaba otra ciudad.

Quizá uno no gane lo suficiente para sustos, pero por lo menos sí para un bolillo, que así como han pintado las cosas, se ha convertido en un artículo de primera necesidad.

fmma