El apoyo para Cuidadores, de Azcapo, evitó que me quedara sin ingresos: Inés

"Mi mamá no sufrió tantas lesiones, dice unas cosas por otras, la llevo a neurología. Por esa razón solicité el apoyo". El programa, que el año pasado otorgó mil 500 pesos bimestralmente a los cuidadores y cuidadoras de 700 familias, ya abrió este año su convocatoria.

"Yo lo ocupo para mí y la comida, en casa, hay que estirarlo mucho. Aparte coso y vendo zapatos. Soy emprendedora. Mi mami además tiene una discapacidad porque ya no escucha bien con el oído derecho. Afortunadamente tiene la pensión para Adultos Mayores, y con lo que le da el gobierno se compra sus medicamentos", dice a La Silla Rota.

La vecina añade que se inscribirá otra vez al programa y que espera le ayude a solventar sus gastos, pero que también seguirá sus labores de costura y venta de zapatos.

MARÍA MARTA CUIDA A SUS NIETOS

Otra persona cuidadora que se inscribirá al programa es María Marta Olvera, quien vive en la colonia La Preciosa.

En su caso cuida a sus tres nietos, el mayor de 14 años, la de en medio de 10 y el menor, de un mes de nacido, son el producto del matrimonio de su hija, quien sale a trabajar, por lo que requiere el apoyo de María Marta.

De 56 años, ella no tiene ingresos. Por su edad, aún no está en el programa de Pensiones para Adultos Mayores, y aunque a veces su hija y su yerno le apoyan con la comida, el apoyo de la alcaldía le ayudaría a tener ingresos y a comprarse algunas cosas.

"Con esta crisis en la que estamos, no me han podido comprar algo, pero cuando pueden me han comprado ropa, zapatos, cualquier cosa".

Del programa se enteró porque una vecina le dijo que estaba el apoyo para cuidadores y le ayudó a hacer su solicitud.

"Hoy fuimos a dejar los papeles. Es muy importante el apoyo, ojalá sí nos lo pueden otorgar. Vi a varias personas formadas, si estamos ahí es porque lo necesitamos. Estábamos a sana distancia, no era mucha gente, unas 50 y tantas. Nos pusieron gel y sanitizaron y todo muy bien, mis respetos. Se sacaron un 10 y mantuvieron la distancia que debemos tener y no me junte con la de adelante y la de atrás. Donde me senté sanitizaron y nos daban gel, a pesar de no agarrar nada".

LOS REQUISITOS

Este será el tercer año que la alcaldía de Azcapotzalco, gobernada por Vidal Llerenas, pondrá en marcha el programa Cuidadores y Cuidadoras, para apoyar a 700 familias con integrantes enfermos o discapacitados en las colonias más vulnerables de la demarcación. El grupo poblacional que recibirá el apoyo está en el rango de edad de los 50 a los 67 años y que se dedican al cuidado de sus familiares.

Este programa reconoce y apoya el trabajo de personas que cuidan de otras, con recursos bimestrales por 1 mil 500 pesos, de enero a agosto de este año.

"Debido al éxito de la política pública y su alta demanda, por tercer año se abre el registro para que 630 mujeres y 70 hombres de la demarcación obtengan soporte económico en un momento crítico de la contingencia sanitaria", informó la alcaldía.

La inscripción para los interesados en ser parte de los 700 beneficiarios está abierta. Se tiene que realizar por medio del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en la dirección: https://atencionciudadana. cdmx.gob.mx . Luego de inscribirse, el sistema otorga un número de folio que se debe imprimir.

Entre los requisitos de inscripción, está que los interesados deben ser residentes de Azcapotzalco y dedicarse al cuidado de otras personas que, derivado de la edad (menores de 12 años y que sean familiares directos), discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas que afecten la movilidad, se encuentran temporal o permanentemente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos.

"Sólo podrá haber una o un beneficiario del programa social por domicilio registrado. Para informarse sobre el estado del trámite, los interesados pueden comunicarse al 55 5352 5188 y 55 5354 9994, ext. 1350 y 1163, en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes. La convocatoria cierra el viernes 19 de febrero.

"El trámite es personal, Cuidadoras y Cuidadores 2021 dará prioridad a las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso y/o violencia; además de aquellas solicitudes ingresadas por mujeres, debido a que el 88 por ciento se encuentra en condiciones de trabajo no remunerado. Remarcando que, como medida de acción afirmativa, se considerará únicamente hasta un 10 por ciento de beneficiarios hombres del total de personas que integren el padrón".





