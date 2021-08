El agua es insuficiente en condominios de Tultitlán y quieren conectar a otras familias

TULTITLÁN.- Vecinos de la Unidad Habitacional de Villas de San José decidieron negar la conexión para servicio de agua potable a cinco familias del poblado vecino de Santa María, debido a que tienen insuficiencia del abasto en más de mil 300 viviendas de los terceros niveles de los condominios.

En asamblea donde estuvo presente el director del organismo de agua APAST, Eloy Espinosa Montoya, los vecinos votaron por la no conexión a la red para beneficio de las cinco familias, donde el funcionario destacó que habrá de respetar la decisión, a la vez que buscarán resolver otras peticiones del servicio de abasto para esta comunidad.

Villa de San José es un fraccionamiento de más de 5 mil viviendas en régimen de condominio, el cual fue fundado hace más de 2 años y sus casas fueron adquiridas vía crédito de Infonavit.

El asunto del agua potable en este lugar se ha convertido en un conflicto, explica Adolfo Lara, quien comentó que por un lado el líquido que llega a la comunidad no es suficiente, no tiene fuerza y no alcanza a subir a las viviendas que se encuentran en los terceros niveles de los edificios.

Añadió que “por otro lado, el gobierno municipal poco le importa nuestra Mesa Directiva, ya que sin pedir autorización conectaron la red de abasto a los fraccionamientos vecinos de Fuentes del Valle y Villa Esmeralda, ocasionando el desabasto.

Froilán García Morales del Consejo de Participación de Villas de San José explicó que “es por eso la oposición a que haya nuevas conexiones de vecinos de otras comunidades a nuestra red de agua, desde hace años el gobierno local ha hecho lo que ha querido aquí, ignorando las opiniones y decisiones de quienes aquí vivimos desde hace 27 años”.

Dijo que el gobierno municipal se ha apropiado de sus espacios como del terreno donde se supone se debía construir una clínica de salud, pusieron un módulo de policía “que no sirve para nada”, refirió.

Este día los vecinos de Villas de San José convocaron a la comunidad a una asamblea donde se decidiría si se concede la anuencia para la reconexión de cinco familias del pueblo vecino de Santa María, sin embargo, por mayoría de votos decidieron que no.

Froilán García Morales, Felipe de Jesús López de Consejo de Participación Ciudadana y el delegado José Alemán expusieron que no es tan fácil tomar una decisión así, pero la obligación legal de dotarlos del servicio de agua potable es del gobierno municipal y no de la comunidad.

Explicaron que en Santa María tienen actualmente agua potable, pero sólo en la parte baja, al lado de Villas San José es donde no llega, aunque en esas cinco casas que se dice solicitan ampliación del servicio hay empresas, comercios y hasta un establo.

El director del organismo de agua APAST, Eloy Espinosa Montoya, dijo a los vecinos que le permitieran conectar y se comprometía a incrementar el caudal de abasto para que el vital líquido llegara hasta los terceros pisos de los condominios de este fraccionamiento. No obstante rechazaron la petición del funcionario.





