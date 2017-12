DE CARA AL 2018

El adversario está afuera, no en el PRD: Barrales

En el Centro cultural Roberto Cantoral la ex senadora, Alejandra Barrales, aseguró que la contienda no está dentro del PRD ni con el PRI sino con Morena

SHARENII GUZMÁN 15/12/2017 06:41 a.m.

Así comenzó la batalla interna del Frente por México en la CDMX. (Sharenii Guzmán)

"Vamos a ganar la Ciudad de México, el PRD volverá a ganar la jefatura y con una mujer", aseguró Alejandra Barrales en el arranque de de su precampaña en busca de la candidatura a jefa de gobierno en las elecciones de 2018.

En el auditorio del Centro cultural Roberto Cantoral la ex senadora aseguró que la contienda no está dentro del PRD ni con el PRI sino que la real batalla será contra el proyecto que se presume ser de izquierda, es decir Morena.

"En el 2018 los capitalinos van a tener prácticamente dos opciones, no me voy a detener en la del PRI, pues ustedes saben que el PRI en la ciudad no es opción".

Ante decenas de personas, la ex presidenta del PRD refirió que los dos proyectos que se disputarán la ciudad.

"Un proyecto es el que representa la vieja forma de hacer política, una sola persona es la que decide, planea y la que toma decisiones, una forma vieja de hacer política que ha demostrado ya no resuelve los problemas al país y tampoco a la ciudad", dijo mientras se proyectaban al fondo fotografías de Andrés Manuel López Obrador.

Indicó, sin nombrar a Morena, que ese proyecto es el de la incongruencia, porque, agregó, al mismo tiempo que habla de combatir la impunidad, extiende un certificado de purificación.

"Un proyecto que dice el que no está conmigo, está contra mí. Busca radicalizar y dividir, convocar a que haya buenos y malos, a que haya ricos y pobres y toda una separación, eso no nos va a resolver los problemas, es un proyecto incongruente. No lo digo porque evidentemente no estamos de acuerdo con ese proyecto, sino con hechos concretos".

Recordó que cuando el PRD propuso la formación del Frente Ciudadano, el otro proyecto los criticó "duramente" y que era una incongruencia.

"Hace unas horas, aquellos que nos estaban criticando, resulta que la cereza del pastel de la incongruencia, la firman con su alianza con un partido de ultraderecha, seguramente se han de sentir como pez en el agua. Lo que hicieron fue confirmar esa incongruencia, también evidencian que hay desesperación".

Señaló que el otro proyecto que aparecerá en la boleta electoral de 2018 es el que representará el PRD, en conjunto con PAN y Movimiento Ciudadano, el que dialoga y respeta a "los que pensamos diferente".

Agregó que el PRD está más vivo que nunca y no se fue a la cola de la derecha, sino que es protagonista de la posibilidad de cambio de este país.

"La conformación de este Frente, en donde no tengan la menor duda, tenemos la capacidad de ganar, sí la Presidencia de la República, la mayoría en el Senado y Cámara de Diputados, y por supuesto vamos a ganar la Ciudad de México".

La ex presidenta del PRD aseguró que de lo que se tratará su precampaña será en informarle a la ciudadanía.

"Yo tengo claro que el adversario no está adentro, no voy a disputarles nada a mis compañeros, el adversario está allá afuera, es el que miente, el que engaña, el que es incongruente y es el que quiere decirle a la gente que esa es la alternativa, ese es nuestro adversario y ahí es donde tenemos que trabajar".

LEA TAMBIEN Riesgo en el FCM por reparto de candidaturas PAN busca amarrar el 50% de las postulaciones, hecho que para la izquierda es "inaceptable"

LEA TAMBIEN No nos prestaremos a una farsa en el FCM El exgobernador de Puebla rechazó formar un "frente dentro del frente", pero llamó a tomar en cuenta a los ciudadanos para legitimar a su candidato presidencial

LEA TAMBIEN Me salí del PAN porque el FCM ya se repartió el pastel: Luege José Luis Luege, ex titular de la Semarnat y aspirante al gobierno de la CDMX, acusa que el Frente Ciudadano ya comprometió la candidatura a Alejandra Barrales