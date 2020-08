El 50% de los alumnos no regresó y estuve a punto de cerrar: director

Raymundo Rodríguez, director y dueño del Colegio Americano, recuerda que cuando inició la pandemia en México, en marzo pasado, y dejaron de acudir los niños a las aulas, pudieron solventar que algunos padres de familia comenzaran a retrasarse en el pago de sus colegiaturas.

En entrevista con La Silla Rota, Rodríguez añade que en ese entonces preveía que el distanciamiento social duraría menos de lo que ha durado y que el impacto económico que dejaría la covid-19 no resultaría tan devastador.

Pero conforme avanzaron los meses y al aumentar el desempleo, más padres dejaron de pagar sus colegiaturas. Algunos avisaban que se retrasarían en el pago, otros simplemente ya no depositaron. El colegio lo resintió.

"Se fueron agotando los recursos, los ahorros. Dejamos de tener ingresos y es un problemón porque los gastos no paran".

AL BORDE DE LA QUIEBRA

Para julio, la escuela, que da clases de preescolar, primaria y secundaria, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, a dos cuadras de la Arena Ciudad de México, dejó de tener ingresos, pese a que en la planeación anual se prevé que incluso ese mes haya ingresos.

"Estuve en situación de quiebra en julio y hasta mediados de agosto. Aunque organizaba el trabajo porque esto no acaba hasta que se acaba, de manera paralela estábamos organizando la quiebra", reconoce.

La situación es que actualmente tiene una cartera vencida muy alta y hasta la primera quincena de junio tuvo para pagar totalmente los sueldos de los maestros quincena a quincena. Después habló con ellos para acordar entregárselos a plazos. La opción de recortárselos no pasó por su cabeza, ya que no son muy altos, reconoce.

Dejó de pagar los impuestos, así como la renta por el inmueble. Materialmente en quiebra, le propuso al dueño asociarse, para ahorrar el pago de renta, y ahora pagarle regalías.

SE DESPLOMÓ LA MATRÍCULA

Con esas maniobras, volvió el nuevo ciclo escolar y la matrícula con la que empezó el anterior curso, que era de 110 alumnos, se redujo a 50.

Fueron pocos los alumnos nuevos los que llegaron y fueron más los que ya no regresaron, explica. Algunos padres le comentaron que por la situación de la economía preferían ya no pagar colegiaturas e irse a una pública. Otros le ofrecieron pagar menos. Algunos sí le avisaron que querían dejar pasar un año sin que sus hijos estudiaran, pero los convenció de que no. Un caso es el de los padres de un niño autista. Les dijo que habían logrado avances importantes con él, e interrumpir un año la escuela hubiera truncado el trayecto recorrido.

"Les reduje los costos y les pedí que ellos con toda honestidad dijeran cuánto podían pagar. Algo así como ´estudie ahora, pague después. Donde estudian 10, estudian 11".

EDUCACIÓN PRIVADA EN JAQUE

Cuestionado sobre cómo le hizo para regresar, su respuesta es que con magia. "Hacemos milagros, le rezamos a Dios, lo hacemos con optimismo y fe", dice. Pero también pide que haya más apoyos para las escuelas particulares.

"Ante la emergencia sanitaria, las escuelas particulares hemos quedado fuera de los programas gubernamentales de apoyo; ante la pérdida de empleo y disminución de ingreso en las familias, los padres han optado por las escuelas oficiales, o bien dejar a los niños en casa sin cursar durante este ciclo escolar.

"Todo eso ha puesto en jaque a la educación privada en México, muchas instituciones han tenido que cerrar ante la quiebra; siendo conservadores en las cifras, la gran mayoría de las instituciones educativas hemos tenido una reducción del 50 por ciento de la matrícula lo que ha puesto a algunos maestros a formar parte de las filas del desempleo".

RECONOCE A MAESTROS

Sobre la plantilla de los profesores, dice que es la misma del anterior curso. No pensó en recortes, aunque la situación está complicada. En junta en internet, a la que tuvo acceso La Silla Rota, les reconoció su esfuerzo, porque algunos de ellos incluso pusieron un periódico mural detrás de ellos, como si estuvieran en la escuela, para dar las clases virtuales. También les agradeció que el internet usado para las clases, sea el de ellos mismos.

Maestra preparada para dar clases virtuales

Como ocurrió en otras escuelas, hubo fallas con la red y con Zoom. Miss Lorena, maestra de Ciencias, explicó que a ella le ocurrió que en dos sesiones la aplicación se cerró a los 15 minutos de iniciada la clase. Otra maestra contó que ella estaba muy metida y entusiasmada dando su clase y no se dio cuenta que la sesión se interrumpió, y debió meterse de nuevo.

La maestra Lilian encontró todo muy bien con la aplicación, y también los alumnos le dijeron que ya querían regresar a la escuela, que preferían estar en el salón.

El maestro de karate explicó que a su clase sí hubo alumnos que abrieron la sesión tarde, unos tres minutos antes de que acabara.

ENERO ERA IDEAL

Rodríguez dice que si no se hubiera asociado con el dueño del inmueble, hubiera tenido que cerrar el colegio, pero incluso para haber hecho eso, lo ideal era hacerlo en enero, antes de las inscripciones y no hasta julio.

Afirma que no hay apoyos de parte del gobierno federal o de la Ciudad de México. Sólo les ofrecieron un préstamo de 10 mil pesos, que alcanza para un puesto de tamales en una esquina, no para la escuela.

"No paga ni los impuestos".

ACTIVIDADES EXTRACLASE TAMBIÉN SE SUSPENDIERON

En su caso les conviene que sea levantada la contingencia, porque otro ingreso extra son las actividades extraclase en la tarde, como son talleres adicionales, o el comedor, por los que cobran, pero sin actividades en el plantel, no se pueden dar.

"En las escuelas de tiempo completo traen a los alumnos temprano y los recogen a las 5 de la tarde, les da tiempo de atender sus empleos bien y nosotros atendemos bien a los niños y nos da entrada extra. Pero en las clases virtuales no hay talleres vespertinos, comedor, no hay extra, esas son de las cosas que recrudecieron el panorama", concluye.

CRISIS EN COLEGIOS PARTICULARES

En el país hay 47 mil colegios particulares, de los cuales hasta un 20 por ciento cerrarían sus puertas, debido a la crisis económica causada por la pandemia de la covid-19.

Así lo pronosticó el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), Alfredo Villar, el pasado 7 de agosto. El directivo informó que debido al cierre de escuelas desde el 23 de marzo pasado, los colegios particulares reportaron una caída de hasta 40 por ciento de sus ingresos.

(Sharira Abundez)