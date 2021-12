El 2021, el año caótico para el STC Metro

Viajar en Metro para un chilango forma parte de su vida, sin embargo en medio de una pandemia y con las múltiples fallas que este medio de transporte presentó este 2021 fue el más complicado en la historia.

Con el incendio de la subestación del Buen Tono en la colonia Centro y el desplome de la Línea 12, los capitalinos saben que moverse en esta gran ciudad tiene sus retos.

INCENDIO DE LA SUBESTACIÓN BUEN TONO

El incendio de la subestación fue una alerta de las condiciones en las que se encuentran las diversas instalaciones de este medio de transporte que mueve diariamente a casi 5 millones de personas.

La madrugada del 9 de enero, los servicios de emergencia acudieron a las oficinas centrales ubicadas en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para controlar el incendio que inició cerca de las 5:40 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro se debió por un problema en un transformador pero por la rápida propagación del fuego algunos trabajadores se tuvieron que refugiar en la azotea, quienes lograron ser rescatados por el agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

#Metrópoli Trabajadores del @MetroCDMX narran desde la azotea del Centro de Control No. 1 (PCC1) el incendio que inició está madrugada. #jp

Vídeo de @Mnoseprivatiza https://t.co/Ytp7BU51gT pic.twitter.com/YybWOJHq1S — La Silla Rota (@lasillarota) January 9, 2021





Tras el trabajo coordinado entre el Heroico Cuerpo de Bomberos, y Protección Civil, el incendio fue controlado casi dos horas después por lo que a las 8 de la mañana, el peligro estaba controlado. El reporte final del incendio fue de 30 lesionados y a una mujer policía fallecida.





#Alerta ???? Debido a incendio en el Centro de Control No. 1, se suspende por completo el servicio del @MetroCDMX en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. #jp https://t.co/laEpOm97ju pic.twitter.com/R956CBvoWu — La Silla Rota (@lasillarota) January 9, 2021

En seguimiento al incendio registrado en el Centro de Control 1, ubicado en calle Delicias, colonia Centro, en @AlcCuauhtemocMx; informamos que en el área donde surgió el incendio se encuentra completamente sofocada. pic.twitter.com/P8mxcJfD2m — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 9, 2021

Como daños colaterales seis líneas del Metro se quedaron sin brindar servicio a los usuarios, de la Línea 1 a la 6.

Posteriormente, las autoridades iniciaron los peritajes en la subestación y coordinaron las medidas alternas, como el uso del RTP, para continuar brindando servicio de movilidad a los miles de capitalinos que dependen de este medio de transporte.

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se deslindó del incendio y aseguró que la CFE no participa en el mantenimiento de las instalaciones del Metro.

Por su parte, la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, negó tener algún tipo de responsabilidad en el siniestro " por estatuto, el mantenimiento es responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidad", pero a pregunta expresa sobre su responsabilidad en el caso contestó "yo soy la directora del Metro solamente".

#Metrópoli | Tras los cuestionamientos sobre su probable responsabilidad del incendio registrado el pasado sábado, la directora general del @MetroCDMX, Florencia Serranía, respondió "Yo soy la directora general del Metro, solamente". #ep https://t.co/j6xEDMa1y1 pic.twitter.com/CmrI3pRlUE — La Silla Rota (@lasillarota) January 11, 2021

Casi un mes después del siniestro en las oficinas centrales del Buen Tono, la jefa de Gobierno informó que se utilizaron 300 millones de pesos para restablecer el servicio en las seis líneas afectadas, del cual esperaban que gran parte lo cubriera el seguro.

ALERTA EN EL METRO

Pero el propio Metro siguió mostrando el desgaste que tiene, un descarrilamiento de un tren en la Línea A, el conato de incendio en la estación Auditorio de la Línea 7 e incluso el incendio de los vagones en Indios Verdes fueron algunas las alertas que indicaron la falta de mantenimiento.

Incendio en el Metro Indios Verdes

Pese a que en el mes de marzo la jefa de Gobierno anunció una inversión de 41 mil millones de pesos para la modernización de la Línea 1 y 3, esta acción no fue suficiente previsora para lo que ocurrió dos meses después en la Línea Dorada.

DESPLOME DE LA LÍNEA 12

La noche del 3 de Mayo sucedió lo inimaginable: el desplome de un tren del Metro sobre avenida Tláhuac; al momento dejó autos aplastados y personas atrapadas en los vagones que cayeron y en los que logran mantenerse en la vía.

La caída de las trabes ocurrió mientras el tren viajaba de la estación Tezonco a Olivos cerca de las 10:20 de la noche, momento que fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad.

#Metrópoli | Las cámaras del @C5_CDMX captaron el momento en el que colapsa la estructura de la Línea 12 del #MetoCDMX. #ep https://t.co/egp00ZASf9 pic.twitter.com/7TBWMjcSwI — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Inmediatamente, la solidaridad de las personas se hizo presente al acercarse a apoyar a las víctimas que intentaban salir por las ventanas o puertas de los vagones.

Los pasajeros que iban en los vagones que no cayeron lograron salir caminando sobre la vía a oscuras debido al corte de electricidad que hubo, hacia la estación para resguardarse.

#Metrópoli | Así es como son rescatados los pasajeros que venían en el tren del @MetroCDMX luego de que sucumbiera un tramo de la Línea 12. #ep https://t.co/5eA37i1QUk pic.twitter.com/SSIelC1NDF — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

Momentos después el personal de Protección Civil de México y de la CDMX llegaron al lugar junto con paramédicos y policías de la SSC para continuar las labores de rescate.

La confusión, el llanto y la incertidumbre fueron parte de las expresiones en el rostro de las personas que se acercaban al lugar en busca de sus familiares, de los cuales algunos fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona para su atención.

El conductor del tren, posteriormente narró para La Silla Rota, que esa noche mientras el tren estaba por llegar a la estación sintió un "jalón" que no le permitió avanzar, posteriormente logró salir de su cabina y fue recibido por sus compañeros ya que tenía una crisis nerviosa.

De los vagones del tren, cuatro entraron por el carril donde circulaba, dos se desengancharon y dos más se descarrilaron.

Desplome de la Línea 12 del Metro

El desplome de la Línea 12 dejó 100 personas heridas y 26 personas fallecidas entre ellos un menor de edad que viajaba junto con su padre aquella noche.

Desde ese momento el gran aliado de millones de capitalinos dejo una gran duda sobre las condiciones reales en las que se encuentran el resto de las Líneas.

Las denuncias sobre las malas condiciones del tramo levado de la Línea 12 se hicieron presentes, en una conferencia de prensa Florencia Serranía negó que algún tramo estuviera pandeado "no, no hay, es información no es verídica".

Serranía dejó de aparecer por más de 40 días en actos públicos, y el 28 de junio la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el cambio de dirección a partir de ese momento Guillermo Calderón estaría al frente del Sistema de Transporte Colectivo.

Entre peritajes, dictámenes y búsqueda de los responsables de esta tragedia el Metro, este transporte continuó movilizando a los capitalinos.

La gran ciudad buscó seguir avanzando pese a las aglomeraciones dentro de las estaciones, la covid, cortes de luz, el robo de cables, los incendios, las peleas, los vendedores ambulantes y los lamentables suicidios que siguen ocurriendo dentro del Metro.





