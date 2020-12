El 2020... y las tristes fiestas navideñas

"A mitad de año no tuve los ingresos que esperaba, no hubo ninguna graduación y bajaron mucho mis ventas y pues ahora solo esperaba a que en diciembre tuviera más citas aunque solo vayan a celebrar en casa pero con el semáforo tuve que cerrar el local, es muy complicado para mí porque mi local no es propio y el de la renta no espera".