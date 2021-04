Ejidatarios denuncian despojo de predio en Los Reyes La Paz

LOS REYES, LA PAZ.- Un presunto grupo armando aprovechó la indefensión de ejidatarios, en su mayoría adultos mayores, para despojarlos de un predio ubicado la zona centro de esta localidad.

"Llegaron gente con armas largas, metralletas para hacer el desalojo cuando estábamos adentro", recordó Francisco Méndez, habitante de la cabecera Los Reyes Acaquilpan.

El pasado domingo Francisco, junto a un grupo de sus compañeros comuneros, fueron amagados dentro un terreno ubicado en este municipio, al oriente del Valle de México.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas dentro de un inmueble ubicado sobre la avenida Puebla, una de las vialidades con mayor tránsito local y a escasos metros de la estación del Metro Los Reyes, de la línea A.

De acuerdo con los vecinos, esa noche aproximadamente 20 personas armadas lograron desalojarlos a punta de pistola de un terreno de aproximadamente 300 metros, colindante con una caja de agua.

"Se metieron a invadir con armas largas. Son como 20. Llegaron amedrentando para sacarnos con la fuerza de las armas", recuerda en entrevista con La Silla Rota.

CRECEN INVASIONES EN EL MUNICIPIO

En este municipio, en años recientes se han incrementado las invasiones a predios aparentemente abandonados, orquestados por grupos criminales y organizaciones de choque para su ocupación ilegal.

"Ha habido muchos indecentes no solo aquí en Los Reyes, sino ha sucedido que mucha gente no solamente de ejidatarios sino de particulares también los han sacado"

"O donde ven que hay un predio vacío quieren apoderarse de eso", reconocen vecinos.

Una de las organizaciones dedicadas a este giro ha sido identificada como Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), liderada desde 2007 por José Luis "El mimoso" y que aglutina a comerciantes informales de la Línea A del Metro.

De acuerdo con fuentes de seguridad, esta organización está relacionada con la invasión de predios, delito por el que "El mimoso" pasó tres años en prisión, y ha sido apoyada desde grupos políticos con presencia en el municipio.

Reconocieron que en las zonas altas de la localidad como Lomas de San Isidro, Mariel y Loma Encantada, las ocupaciones ilegales han crecido ante la falta de seguridad pública y el apoyo de las autoridades y ex alcaldes.

De acuerdo con los ejidatarios del pueblo de Tecamachalco, en estos puntos se ha registrado la ocupación ilegal de al menos 30 inmuebles desde hace más de cinco años que aún se encuentran en litigio.

SE APROVECHAN DE ABUELITOS

Familiares del comisariado ejidal de Tecamachalco explicaron que la mayoría de sus 300 miembros son adultos mayores que carecen de movilidad y que padecen diversas enfermedades que los impiden defender su patrimonio.

Indicaron que la pandemia por covid-19 ha sido un obstáculo para acudir a realizar las denuncias correspondientes ante las amenazas que han recibido por presuntos grupos criminales que operan en la región.

"Imagínate la mayoría de los ejidatarios de Los Reyes ya son personas de la tercera edad entonces había pura gente de la tercera edad cuando se metieron al terreno", cometan familiares de los afectados.

Desde entonces han solicitado la intervención del gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, para recuperar los inmuebles, pero no han logrado obtener el apoyo. El caso más reciente, explicaron, se registró este domingo.

INICIAN DENUNCIA PESE A OBSTÁCULOS

"En el Ministerio Público no nos quisieron dar el apoyo porque dijeron que no les compete porque es de la federal y demás. No quieren escuchar, aunque están obligados", denunció el señor Francisco Méndez.

En videos que obtuvo La Silla Rota se puede apreciar a sujetos encapuchados que resguardan el terreno ubicado sobre la avenida Puebla, y del que el Comisariado Ejidal presentó la legitima propiedad.

"Ya han invadido varios, en donde está el cerro "La Caldera", todos los predios que están abajo son predios que han invadido, pero todos los ejidatarios ya nos estamos organizando para que dejen hacer eso", explicaron.

Ante ello, los comuneros realizaron varias protestas para que fueran atendidos por las autoridades. Tras casi tres horas, lograron iniciar la capeta de investigación NEZA/REY/00/MPI/204/00418/21/04 en la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aclaró que los comuneros fueron atenidos a pesar de que pretendían en un inicio que las autoridades realizaran un operativo para desalojar a las personas que se encuentran en el inmueble.

Respecto a estos hechos, el Ayuntamiento informó que la disputa por la propiedad es un conflicto entre particulares que deberá resolverse en los tribunales.

DESPOJO DE PREDIOS, UNA CONSTANTE

En lo que va el año, en el municipio de Los Reyes La Paz se han registrado once delitos contra el patrimonio, en la modalidad de despojo.

En 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública contabilizó 87 delitos iniciados bajo esta modalidad, principalmente ocurridos en las zonas altas. Además, la plataforma federal se reportó 33 incidentes por daño a la propiedad en inmuebles ubicados en diferentes colonias de la localidad.









(Sharira Abundez)