Ejidatarios de Edomex piden destitución de magistrada por conflicto agrario

Al menos ocho abogados especializados en temas agrarios y unos 80 ejidatarios de municipios como Tamascaltepec, San José Villa de Allende, Valle de Bravo, Ocoyoacac, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco y Toluca, se manifestaron afuera del Tribunal Agrario Nueve de Toluca, para pedirle a Maribel Méndez de Lara, quien es la Presidenta del Tribunal Superior Agrario, destituya a María Antonieta Villegas López, Magistrada del Tribunal Agrario Nueve de Toluca, pues a decir de quienes protestaron, la funcionaria muestra ineficacia en su trabajo.

Esto ha derivado, dijeron, en el retraso de sus asuntos relacionados con restitución de tierras, sesiones de derechos y juicios sucesorios que antes se resolvían en tres o cuatro meses y ahora tienen que pasar años. Y es que cálculos de la litigante, Oralia Martínez Quiroz, la funcionaria pública tiene cada año al menos tres mil asuntos que atender, junto con su Secretario y proyectistas, por lo que la demanda ha rebasado a la Magistrada Villegas López.

Al entrevistar a la comunera Rosalía, señaló molesta que "si esta señora no sirve (María Antonieta Villegas López), que nos la cambien, porque no tiene caso que esté ahí nomas ocupando el lugar que a otra le corresponde y que tiene ganas de trabajar, yo tengo mi terrenito y casita y nomas no avanza esto, ni para allá ni para acá, tengo el problema con otro señor, pero nosotros tenemos ya todo en orden, pero nomas vea, nada".

Por su parte, la señora Ana Delia, quien vive en la delegación de Santiago Tlacotepec, en Toluca, manifestó que toda su comunidad ejidal tiene problemas agrarios que no se han podido resolver.

"La Magistrada tiene atrasados los documentos, mis documentos están desde el año pasado aquí en el Tribunal, antes de la pandemia está esta situación y ya cuanto tenemos, yo lo que busco es la posesión y propiedad de donde vivo", señaló la ejidataria, quien ha gastado por el momento unos 20 mil pesos, entre pago de honorarios a su abogado, pasajes, comidas y copias de los trámites que ha realizado.

A este respecto, la abogada Oralia Martínez Quiroz, acusó que la Magistrada Villegas López rezaga los asuntos relacionados con restitución de tierras, sesiones de derechos y juicios sucesorios.

"Necesitamos que nos manden un Magistrado, una Magistrada que le interese la problemática de los campesinos, que nos atienda a nosotros como litigantes para poder resolver todos los problemas y a ella no le interesa eso, la señora está rebasada, a lo mejor por su edad o porque ya no le interese, el personal de aquí mismo del Tribunal, está muy inquieto y molesto con la señora porque no les da su atención, no les da su lugar que les corresponde, a nosotros (los litigantes), no nos recibe, no atiende las audiencias, ella debe de presenciarlas, la Ley establece que debe estar ella, sobre todo en las audiencias donde existe una controversia, no se presenta, jueves y viernes no desahoga audiencias, de los 74 tribunales que existen en el país en materia agraria, este es el que tiene mas carga de trabajo por los municipios que tiene y por los ejidos tan problemáticos que tiene", expresó la litigante.

El Tribunal Agrario Nueve de Toluca, tiene que dar solución a los problemas ejidales que surgen en 22 de los 52 municipios que conforman el Valle de Toluca, desde Ocuilan y Xalatlaco, hasta la región sur del Estado de México, donde se ubica Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya, entre otros.

En este sentido, La Silla Rota buscó a María Antonieta Villegas López, Magistrada del Tribunal Agrario Nueve de Toluca, para saber su posición a lo reclamado por los ejidatarios, a lo que una persona que dijo ser de seguridad señaló que no había acceso a las instalaciones, a la par de que por una puerta alterna del Tribunal, situada sobre la calle José María Luis Mora, otro grupo de ejidatarios también se aglomeraban en espera de una respuesta a sus asuntos de carácter agrario y en una pancarta color rosa fluorescente se leía: "¡Prefiero Morir de Pie que Morir Siempre Arrodillado, Emiliano Zapata!".

fmma