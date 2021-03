Ejidatarios bloquean calles de Toluca; exigen evitar despojo de tierras

TOLUCA.- Para exigir justicia, unos 350 ejidatarios de San Pedro Tultepec, comunidad que pertenece al municipio de Lerma, partieron de su lugar de origen para llegar afuera del Poder Judicial del Estado de México, en el centro de la capital mexiquense y reclamar que jueces estatales no actúen a favor de unos particulares que quieren despojarlos de 30 hectáreas que siempre les han pertenecido.

Y es que esta noche, dijeron, en juzgados estatales se celebrará una audiencia en la que se determinará el destino de las 30 hectáreas de las dos mil 126 que conforman a San Pedro Tultepec, por lo que temen perder los ejidos en los que se asientan casi 300 lugareños.

Al entrevistar a Eloy Morales Vázquez y a Adrián Gutiérrez, secretario del Comisariado Ejidal de San Pedro Tultepec y presidente ejidal respectivamente, afirmaron que jueces estatales no tienen por qué entregar sus tierras a particulares, pues es mera competencia federal, "eso lo tiene que decir una autoridad federal, esos terrenos pertenecen al ejido de San Pedro Tultepec y están en posesión de San Pedro Tultepec y se nos quieren despojar, son tierras de uso común que pertenecen al ejido, del cual personas se quieren posesionar y nada tienen que ver aquí".

Hace 10 años, afirmaron, la federación y un actuario les entregaron esas tierras hoy en disputa y en el transcurso de este lapso aparecieron unos supuestos propietarios privados que ahora quieren arrebatarles sus 30 hectáreas, "cuando nosotros ya lo demostramos en la Corte que somos los dueños absolutos de todo el ejido de San Pedro Tultepec", coincidieron los quejosos.

Y si bien reconocieron no conocer de leyes, afirman que se están violando sus derechos bajo la probable complacencia de jueces estatales, "indebidamente jueces penales pretenden despojarnos de nuestros terrenos y no tienen nada que ver en materia agraria y hoy es un juicio muy importante en el que nos van a privar de 30 hectáreas, pero jueces penales no pueden entregar la tierra, eso lo tiene que decir una autoridad federal".

Los cientos de ejidatarios de San Pedro Tultepec, comenzaron su caminar desde su pueblo natal para incorporarse a Paseo Tollocan y así ingresar a la capital del Estado de México por avenida Miguel Hidalgo y Costilla, hasta ubicarse afuera del Palacio del Poder Judicial del Estado de México, lo que ocasionó un severo caos vial.









(Sharira Abundez)