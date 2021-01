Edomex, todavía sin presupuesto para 2021; no hay crisis, dice Morena

Mientras que para el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la 60 legislatura del Estado de México, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, el hecho de que la entidad más poblada del país no tenga aún su paquete fiscal a ejercer en 2021, no significa que haya en el Congreso una crisis institucional, para el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello, el endeudamiento no es malo, lo malo es que se lo roben.

Y es que el mayor obstáculo que ha tenido desde el año pasado el proyecto de presupuesto mandado por el ejecutivo Alfredo Del Mazo Maza a la Cámara de diputados, es la deuda que se contempla por 13 mil 500 millones de pesos, a lo que se ha opuesto el grupo parlamentario de Morena y sus aliados como es el Partido del Trabajo y los diputados independientes.

Al preguntarle al diputado Gutiérrez Cureño, si el hecho de no contar hasta la fecha con al paquete fiscal sea producto de una crisis institucional, acentuó su negativa.

"Desde nuestra perspectiva no ha habido de parte del ejecutivo una política de austeridad y de ajuste presupuestario, lo más fácil es pedir prestado, endeudarse. Esto que están solicitando en un ajuste presupuestario puede ser asimilado en el presupuesto, no hay crisis (institucional), en el peor de los casos que no haya un acuerdo se tomará el paquete financiero del año pasado, no vamos a generar crisis, no es un tema de vida o muerte, simplemente es empezar a aplicar la nueva realidad política-social que vive el Estado de México, eso es nada más, en el peor de los casos se aplica el presupuesto anterior y con ese nos vamos, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo", confió.

El diputado Couttolenc Buentello se pronunció a favor de que el gobierno estatal adquiera una deuda por 13 mil 500 millones de pesos, siempre y cuando el dinero esté bien vigilado y etiquetado para su inversión, "creo que es la única manera de sacar adelante al Estado de México, ¿cómo se pretende tener un crecimiento en el estado sino es mediante endeudamiento?".

Este lunes en sesión extraordinaria, la 60 legislatura mexiquense declaró receso y se citó para mañana martes a una nueva discusión del paquete fiscal el cual asciende a 307 mil 900 millones de pesos.

Los trabajos legislativos estarán a cargo de las comisiones de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público.

cmo