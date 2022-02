Edomex sufre extorsiones... pero provienen de otros estados

"Tenemos a tu hija y queremos 50 mil pesos por dejarla, ya ahorita, en caliente, no hagas una estupidez", eso fue lo primero que escuchó "Guadalupe" hace dos meses, cuando recibió una que la paralizó porque en efecto, tiene una hija y temió que estuviera en peligro. Antes de ir a depositar la cantidad que le pedían o comenzar a conseguir el dinero, le llamó a su hija y todo quedó en una anécdota, pero no siempre es así.

Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tlalnepantla, Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán, son los municipios que encabezan la lista con el mayor número de extorsiones telefónicas.

"La verdad no denuncié porque no pasó a mayores, sí te da miedo en ese momento pero no se me hizo importante, no pienso que los vayan a agarrar", añadió "Guadalupe".

De acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez-Celis, quienes perpetran este delito están en otros estados de la República.

"Tenemos información de que muchas de las llamadas vienen de fuera del Estado de México, no mencionaré los estados, pero lo que tenemos en el Estado de México es el mayor número de números celulares y, por lo tanto, sí somos el principal receptor de estas llamadas y no estoy pateando el balón, al ser el principal receptor de estas llamadas nos obliga a trabajarlo y atenderlo pero nos obliga a trabajarlo de la mano con mis homólogos secretarios y fiscalías y con la Fiscalía General de la República".

En 2021 las colonias con más llamadas de extorsión registradas fueron Benito Juárez en Nezahualcóyotl, Santiaguito Tlalcilalcali en Almoloya de Juárez, Villas de las Flores en Coacalco, Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, el centro de Tianguistenco, el centro de Toluca, Jardines de Morelos en Ecatepec, Ciudad Satélite en Naucalpan, San Sebastián y Vértice en Toluca, y Santa Clara Coatitla en Ecatepec.

Pese a las campañas que se han hecho para evitar que se caiga en una extorsión telefónica, información de la Secretaría de Seguridad señala que 8.6 por ciento de las llamada de extorsión se pagan, y en el último año el índice subió 3.4 por ciento.

Tras reunirse con empresarios mexiquenses, el titular de Seguridad en la entidad señaló que aunque se habían abatidos los índices de este delito, con la pandemia aumentaron, en especial en viernes y sábado, así como en miércoles en un horario de entre 12:00 y 2:00 de la tarde.

El modo de operar es que primero sondean quien responde y después de sacar información, extorsionan a las personas con la seguridad de que pueden amagarlos con sus hijos o familiares, por ello, destacó Martínez - Celis la importancia de establecer la denuncia para que se pueda hacer frente a este delito.

Asimismo, el funcionario reconoció que se tienen reportes recibidos mediante el Sistema de Denuncia Anónima 089, principalmente de trabajadores y propietarios de distribuidoras, así como de comerciantes de pollo al menudeo, quienes señalan ser contactados vía telefónica o visitados en sus propios negocios por personas, quienes en diversas ocasiones, se han identificado como miembros de la delincuencia organizada.

"En 2020-2021 se recibieron 22 mil 4 llamadas y en lo que va del año se han registrado mil 153, de las cuales 585 corresponden a extorsión telefónica, 192 fraude telefónico, 140 llamadas maliciosas, 79 de fraude electrónico, 51 extorsión electrónica, 27 a abuso de autoridad, 25 a violencia familiar, 24 violencia de género, 16 producción, tenencia y proselitismo, 8 de extorsión y derecho de piso, y 8 a otro tipo de acciones".

Finalmente destacó que, durante el año pasado, derivado del acompañamiento y asesoría que brinda el área de Inteligencia en llamadas de extorsión, se logró evitar el pago de 486 millones 540 mil 540 pesos de un monto exigido de 528 millones 973 mil 832 pesos, lo que representa un 92%; así como detener a 123 personas e identificar y desmantelar 12 bandas de extorsionadores.

