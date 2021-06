Edomex no regresa a clases presenciales el 7 junio; 200 escuelas están vandalizadas

TOLUCA.-En el Estado de México aún no hay fecha definida para que 4.3 millones de estudiantes regresen de forma paulatina y voluntaria a las aulas de más de 25 mil escuelas de todos los niveles educativos, aunque tentativamente podría ser a mitad de este mes, pero todo depende del próximo anuncio que dé el gobierno federal respecto al color del semáforo epidemiológico, lo cual será mañana viernes.

Lo que sí es un hecho, es que el próximo lunes 7 no habrá regreso a clases de forma presencial en la entidad mexiquense, aún cuando ya hay más de 314 mil maestros vacunados de los sectores público y privado "con vacuna CanSino, de una sola dosis, que eso ya nos permite dar pasos adelante y pensar en un eventual regreso a clases", puntualizó Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario de gobierno.

RECORRIDO EN PLANTELES PÚBLICOS

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), Protección Civil estatal y la Secretaría de Educación, realizan recorridos para saber las condiciones físicas de las escuelas y que éstas cumplan con las condiciones para un regreso a clases a mediano plazo.

En este sentido, el funcionario también quiere que los padres de familia se involucren en el mantenimiento de los planteles.

"Más que invitarlos, hay constituidos comités en las escuelas, que la sociedad de padres de familia estarán participando, incluso, es una responsabilidad de nosotros asumir ese compromiso y en la medida en que nos veamos, la sociedad y el gobierno juntos, creo que seremos más efectivos, porque no hay que recargarle una responsabilidad nada más al gobierno o nada más a los padres, creo que esta es una condición que nos interesa, no solamente en el tema de los niños, en la medida en que los padres podamos tener al hijo en clase pues también podemos pensar en una reactivación económica", puntualizó.

Recordó que los 314 mil maestros de los sectores público y privado que fueron vacunados hace dos semanas, ellos ya alcanzaron la inmunidad contra covid-19, "incluso estamos en una estrategia de que si por algún motivo algún docente no pudo vacunarse en esos días, que pudieron ser muchos porque no estaban en el estado o están enfermos también podamos abordarlos, se están haciendo estrategias completas y complementarias".

Reiteró las revisiones en las escuelas para que se cumplan los protocolos para el regreso de los estudiantes, "sí podría ser a mediados del mes de junio, sin embargo, hay que esperar las determinaciones, la verdad yo no me quisiera aventurar a dar fecha porque aún no la tenemos, pero estamos siendo total y absolutamente responsables, se está viendo que las escuelas tengan una revisión previa".

ESCUELAS VANDALIZADAS

La Secretaría de Educación del Estado de México informó que son alrededor de 200 planteles que han sido objeto de vandalismo, robos y saqueos en su mobiliario.

Estos actos de la delincuencia se han dado principalmente en escuelas ubicadas en Zumpango, Ecatepec, Toluca y Cuautitlán Izcalli.

Prueba de robo y saqueo, es la escuela secundaria Dr. Gustavo Baz Prada, situada en la popular colonia El Parque, en Toluca, pues de acuerdo con su director, Héctor Hugo Escobar Estrada, en los 12 años de existencia, este plantel ha sido robado en cuatro ocasiones.

El hurto más cuantioso se registro en enero de este año, cuando se llevaron computadoras con un valor aproximado a los 400 mil pesos y en menor proporción, en el mes de mayo, también los ladrones ingresaron por la parte trasera de la escuela que da a un parque para robarse computadoras, televisiones y equipos audiovisuales.

No conforme con ello, los rateros rompieron vidrios y causaron destrozos en la dirección de la secundaria.

(SAB)