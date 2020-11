Edomex, más cerca del semáforo amarillo que del rojo: secretario

El Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´shea Cuevas, sostuvo durante su comparecencia ante el pleno de la 60 legislatura del Estado de México, que esta entidad federativa está más cerca de lograr el color amarillo en su semáforo epidemiológico que de regresar al rojo de máxima alerta por la pandemia de covid-19.

Hay que tomar en cuenta, dijo, el hecho de que si por cada 100 pruebas que se realicen de covid-19, más de 38 resulten positivas, entonces sí habría preocupación entre las autoridades de salud mexiquenses.

También se considera si los indicadores de hospitalización y ocupación de camas hospitalarias aumenta 10 por ciento, entonces sí se encendería la alarma por la pandemia, pero por el momento se está bien en los tres factores.

Con motivo de la Glosa del Tercer Informe del Señor Gobernador @alfredodelmazo, me presento hoy ante la @legismex para dar cuenta de las acciones que se han realizado en la @SaludEdomex en beneficio de las y los mexiquenses. #EquipoConLaGente pic.twitter.com/8JhfGvAyLJ — Dr. Gabriel O´Shea (@Gabriel_OShea) November 4, 2020

Al señalar que el nuevo coronavirus es muy agresivo y lleno de lípidos, por lo que llegó para quedarse, al igual que la influenza AH1N1 y hay que aprender a vivir con estos padecimientos, el funcionario indicó que la vacuna que llegará el próximo año a nuestro país, no será la cura de esta enfermedad, sino una forma de prevención.

"Cuando a uno le da covid y uno sale de él (sic), uno no se puede sentirse Super man, ni sentirse inmune ante esto porque se puede volver a infectar. Hoy lo único que tenemos son estas medidas de prevención, el cubre bocas, es importante hacerles saber que el 75 por ciento de todas las infecciones en el mundo se dan por los aerosoles, los aerosoles son estos que flotan aquí arriba, para que nos demos una idea, el virus mide 0.12 micras, es un virus grueso, lleno de lípidos, es un virus con una doble capa lipídica, es un virus muy pesado.

No es tan fácilmente transmisible como el del sarampión, por ejemplo, pero sí es muy, muy transmisible, estas pequeñas mutaciones que tiene el virus no lo hacen más agresivo, lo han hecho más fácilmente infeccioso, más fácilmente transmisible, es lo que ha hecho el virus", advirtió O´shea Cuevas.

Indicó que es responsabilidad de los presidentes municipales o de autoridades locales, cerrar o quitar los lugares donde haya conglomeraciones de personas, como son los tianguis, "estos no es un juego, tenemos casi once mil muertos aquí en el Estado y no nada más muertos del grupo de riesgo, tenemos muertos jóvenes, de 40, 30 años, en edad productiva, que sin duda es una tragedia en una familia".

Reiteró O´shea Cuevas que el Estado de México está en color naranja, por lo que el riesgo de contagio a la pandemia es alto.

fmma