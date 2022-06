Edomex: la joya de la corona electoral que todos desean poseer, con miras a 2024

"El PRI perdió ya la mayoría hace algunos años cuando perdió el Congreso y las alcaldías de los municipios más poblados a manos de Morena, cosa que no se había generado. En el contexto de la gubernatura, los grupos de poder no se van a dejar tan fácilmente y estarán articulando una configuración de la fuerza para que se evite que el gobernador (Alfredo del Mazo) se vea tentado a ceder el espacio a Morena, aunque me parece que no será así, en las elecciones del 2021 justamente Morena perdió una cantidad importante de municipios y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados local", indicó.