Edomex en riesgo de regresar al semáforo rojo, alertan autoridades

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, advirtió que a diario esta entidad federativa está en riesgo de regresar al color rojo de su semáforo epidemiológico, pues se siguen incrementando los contagios y muertes por covid-19 y se suma el que los hospitales covid ya casi no tienen camas para atender a los enfermos. Por el momento, agregó, el rojo no está contemplado, pues sería volver a cerrar todos los establecimientos y eso no se quiere.

"Implicaría el cierre total de todos los establecimientos y eso generaría sin duda una desaceleración económica, un problema grave en la economía del estado que iría en contra de muchas familias mexiquenses", sostuvo en la ciudad de Toluca.

Ernesto Nemer Álvarez, Secretario General de Gobierno del Estado de México (derecha)

Nemer Álvarez llamó a todos los mexiquenses a que tomen conciencia de la gravedad de la pandemia, ya que el gobierno no puede poner "un policía por cada ciudadano, no podemos estar detrás de todos cuidando que tengan tapa bocas, que tengan sana distancia, que usen el gel, por ello, sí estamos en una situación de riesgo, no se ha dejado de aceptar, pero necesitamos la responsabilidad y conciencia ciudadana".

La escalada de la pandemia en el Estado de México sigue en ritmo acelerado, pues hasta ayer martes se contabilizaba un acumulado de 127 mil 301 casos positivos y 16 mil 972 muertos con seis mil 158 casos activos confirmados.

La Secretaría de Salud federal abundó que solo entre antier y ayer murieron de covid-19, 172 personas y se contagiaron en el mismo lapso mil 673.





(Sharira Abundez)