Ediles piden cesar cambios de gabinete en Gobierno de Naucalpan

En los primeros 18 meses de la actual administración pública de Naucalpan, la alcaldesa Patricia Durán Reveles ha realizado 12 cambios entre los miembros de gabinete, entre sustituciones, enroques y destituciones por incumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo; sin embargo, los integrantes del Cabildo advirtieron que es momento de que concluya la curva de aprendizaje de su gestión, ya que dichos ajustes no han permitido la continuidad de las políticas públicas en esta localidad.

Y es que el Cabildo de Naucalpan aprobó, por mayoría de votos y en medio de reclamos de los ediles de su partido y de la oposición, el nombramiento de Claudia Oyoque Ortiz como secretaria del Ayuntamiento, y de Juan Manuel Contreras Colín como secretario de Desarrollo Social, así como el enroque de Arturo Colín Marín, como secretario Jurídico.

En la primera dependencia, sería el cuarto cambio en la primera mitad de la administración, incluyendo el nombramiento del Encargado del Despacho, mientras que, en la Secretaría Jurídica, sería el segundo ajuste y, en Desarrollo Social, el primero.

Sin embargo, éstos se suman a los reemplazos que se hicieron en las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y Obra Pública, en septiembre de 2019, así como a los efectuados en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, en junio de 2019; y en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en febrero de este año, sin considerar los de los oficiales conciliadores o a nivel directivo como Vía Pública.

Al respecto, el Gobierno de Naucalpan señaló que la administración pública que encabeza la alcaldesa Patricia Durán Reveles ha sido estable desde el inicio de su gestión y, en ningún momento, se han generado un cambio que ponga en riesgo la gobernabilidad en este ayuntamiento o la calidad de los servicios públicos que se brindan, los cuales tampoco se han dejado de otorgar un solo día en beneficio de la ciudadanía.

Indicó que los cambios que se han dado en el gobierno municipal responden a ajustes institucionales que, en todo momento, fueron sometidos a la consideración de los integrantes del Cabildo, mismos que han avalado por unanimidad o mayoría de votos, una vez que ellos mismos valoraron la idoneidad de las propuestas hechas por la alcaldesa, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Por la #SeguridadPolítica que las y los naucalpenses merecemos, hoy aprobamos nuevos nombramientos en mi Gabinete. pic.twitter.com/KfgpErDDOo — Paty Durán (@PDuranReveles) June 27, 2020

Necesario que haya rumbo

Entrevistados por separado, los integrantes del Cabildo de Naucalpan mencionaron que, si bien es atribución de la alcaldesa Patricia Durán realizar los ajustes que considere necesarios en su gabinete para dar gobernabilidad a esta demarcación, es indispensable que el gobierno local tome un rumbo de inmediato y dé cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.

La décima regidora del Partido Acción Nacional (PAN), María Paulina Pérez González, recordó que los primeros ajustes en el gabinete se hicieron porque los titulares de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente no cumplieron con las certificaciones marcadas en la Ley Orgánica Municipal; sin embargo, hay algunas áreas en que los responsables no cumplieron con las expectativas y tuvieron que ser removidos, lo que ha generado curvas de aprendizaje en cada área que han alentado los resultados de la administración.

"El gran problema de la rotación de personal es que empieza nuevamente una curva de aprendizaje y el gobierno municipal solo dura tres años, lo que implica que se pierda la continuidad al llegar cada secretario con una visión distinta de querer hacer las cosas y, entonces, no se modifican las políticas de fondo y solo se extienden los rezagos en materia política y social a la mitad de la gestión", dijo.

Por su parte, el undécimo regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Anselmo García Cruz, externó su preocupación porque a la mitad de la administración haya tantos cambios en el gabinete, especialmente, en la Secretaría del Ayuntamiento, donde han serios habido retrasos en el oficio político.

"Nos preocupa que se estén dando tantos cambios en un periodo tan corto. Estamos conscientes de que se tienen que hacer los cambios que se requieran sobre la base de que me mejoren las cosas y, en ese sentido, son bienvenidos los ajustes, pero no así si se trata de un pago de facturas políticas que no garanticen una mejoría sino un retroceso", manifestó.

Desgaste en el gobierno

Para la décima cuarta regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Angélica del Valle Mota, los constantes ajustes en el gabinete responden a que la administración de Durán Reveles tardó en darse cuenta que son gobierno, pues durante el segundo año tendría que mantenerse como una gestión estable para definir el rumbo que se quiere proyectar hacia los ciudadanos y, si bien se pueden hacer los ajustes necesarios por falta de resultados, el mantenerlos generaría una percepción de que no existe una dirección clara.

"El Cabildo ya le dio la oportunidad a la alcaldesa de rodearse de las personas que ella quiso para formar un buen gobierno, pero ya no puede haber más cambios por salud y gobernanza. Es necesario que se garantice la estabilidad en Naucalpan este año, porque el tercero pasa como un fin de semana, por lo que el error más grande sería que este gobierno demuestre que nunca pudo consolidarse", sostuvo.

El primer síndico de Morena, Maximiliano Alexander Rábago, aseveró que, si bien el gobierno municipal nunca ha cometido un acto de ilegalidad con los cambios en el gabinete, los ajustes derivados de renuncias y nombramientos están sometidos al escrutinio del órgano de gobierno y generan un desgaste a la administración pública, por lo que esta gestión ya no aguanta más cambios en su estructura.

Cambios de fondo

Para el sindico Maximiliano Alexander, el problema de fondo de estos ajustes tiene que ver en cómo fue creada la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la cual consideró una de las peores del país, ya que en ella se enaltece el presidencialismo municipal en las localidades, lo que genera que las decisiones de gobierno recaigan en una sola persona, que son los alcaldes, quienes pueden quitar y poner a funcionarios cuantas veces deseen.

"El problema es que los alcaldes se vuelven reyezuelos con dinero que no es suyo sino de la ciudadanía y, entonces, asignan en los cargos públicos a sus compadres, a quienes quitan y vuelven a poner una y otra vez", afirmó.

Por ello, destacó que es urgente reformar el Artículo 115 de esa ley, con el objetivo de homologarla con la legislación nacional y que, en el caso de las áreas primordiales de la administración pública como Seguridad Pública, Contraloría y Tesosería, sea el Cabildo quien reciba una terna de los alcaldes y, de ahí, puedan votar por el mejor perfil, lo que generaría mayor estabilidad en los gobiernos locales y que los funcionarios no le rindan cuentas a una sola persona.

"De esta forma, cada uno de los integrantes del ayuntamiento podría proponer a alguien para el encargo y esa persona se encargaría de generar los consensos en torno a él, lo que permitiría elegir a la mejor persona y que muchos ojos vigilen el actuar de los funcionarios y llamarlos a comparecer", subrayó.

(Sharira Abundez)