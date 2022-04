Ediles de AN sabotearon revocación: Pliego; capitalinos ya no creen en Morena: Atayde

El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, acusó irregularidades por parte de funcionarios en Miguel Hidalgo, así como trampas por parte de Acción Nacional para evitar la participación ciudadana en la revocación de mandato.

Pliego Calvo señaló que existen videos en donde se aprecia cómo el alcalde Mauricio Tabe, el director de Participación Ciudadana, Jorge del Real, y el subdirector Gustavo Galaviz ingresan a las casillas y platican con los funcionarios, mientras hacen anotaciones.

"Estos funcionarios, incluido el alcalde, tienen que explicar qué estaban haciendo al interior de las casillas", pidió el presidente de la Comisión Ejecutiva del partido en el poder en la capital del país.

En tanto, habitantes de Álvaro Obregón fueron trasladados a la Feria del Mole, en San Pedro Actopan, en Tláhuac, en decenas de camiones, con el objetivo de evitar que participaran en el ejercicio democrático.

"Tenemos entrevistas en donde los ciudadanos manifiestan su gusto por estar en la Feria del Mole y dan a conocer que provienen de la alcaldía Álvaro Obregón", expuso.

Tomás Pliego indicó que estos hechos confirman el operativo realizado por Lía Limón, titular de esta demarcación, y la mayoría de los ediles de oposición para evitar que los capitalinos ejercieran su derecho a participar en la consulta popular, con el anzuelo de llevarlos a la feria a que pasaran el día.

"Esta es una trampa muy mañosa al estilo del PRI, es verdaderamente increíble que el PAN incurra en estos delitos que también vamos a denunciar con videos incluidos, en la sede del Instituto Nacional Electoral en la CDMX, a través de nuestro representante", precisó.

Señaló que es importante que se conozcan estos hechos para evitar que los "santurrones" de Acción Nacional, a quienes calificó de hipócritas, no señalen o descalifiquen la participación en este ejercicio.

"Ellos sabotearon desde su espacio, con recursos públicos, desde su posición como funcionarios públicos, el ejercicio de participación ciudadana del referéndum revocatorio, y es importante que se sepa para que después no vayan a querer dar a conocer estos hechos de manera distinta", dijo.

El presidente del partido guinda en la Ciudad dijo que se seguirán denunciando estas anomalías y se exigirá al INE sancionar a los alcaldes y que se apliquen medidas cautelares.

BAJA PARTICIPACIÓN DEMUESTRA RECHAZO: AN

Por su parte, Andrés Atayde, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, dijo que los habitantes de la capital ya no creen en Morena, por lo que dieron la espalda y no participaron en la revocación de mandato.

"La baja participación en la jornada de hoy [domingo] demuestra una vez más el rechazo de las y los capitalinos a los gobiernos de Morena", dijo.

Señaló que no es casualidad que los habitantes de la Ciudad no acudieran a las urnas, pues simplemente no se dejaron engañar ni cayeron en las trampas, a pesar del dispendio de recursos y la sistemática violación de la veda electoral por parte de servidores públicos para promocionar esta consulta.

El líder blanquiazul local dijo que fue el alto grado de consciencia de las y los capitalinos sobre los malos gobiernos del partido en el poder lo que los condujo a rechazar el proceso, el cual resultó ser solo un "capricho del Presidente".

Al destacar que tras tres años de gestión guinda y que es la segunda vez que los habitantes de la Ciudad le dan la espalda a Morena, Atayde Rubiolo aseguró que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, sale de este proceso derrotada, pues su desesperación fue vergonzosa y ensució la jornada.

"Una vez más, la doctora Sheinbaum sale derrotada en la Ciudad, ya en la elección intermedia del 2021 las y los capitalinos le castigaron su mala gestión y no entendió. De nada le sirvió violar la ley y promocionar una consulta a modo, por eso este domingo le dieron la espalda a la mal llamada Cuarta Transformación y a la revocación de mandato.

"Morena se notó desesperado y ensuciaron el proceso", sostuvo.

Sobre la participación del Instituto Nacional Electoral, Andrés Atayde reconoció que pese al acotado presupuesto, descalificaciones y el desprecio por la legalidad que mostró Morena hacia la ley, el órgano electoral cumplió con los ciudadanos al garantizar con éxito la consulta popular e instalar el 100% de las casillas consideradas en la capital.

Celebró que miles de ciudadanos, de forma voluntaria, se volvieran vigilantes de la jornada durante todo el día. "Fueron ellos quienes nos ayudaron a constatar la baja afluencia en las casillas y también evidenciaron y denunciaron diversas irregularidades. Confiamos en que las autoridades deslinden las responsabilidades a las que haya lugar".

Puntualizó que Acción Nacional en la Ciudad preparará toda evidencia de las ilegalidades cometidas durante este ejercicio democrático para presentarlas ante las autoridades correspondientes.

"Las constantes violaciones a la norma por parte de funcionarios públicos, incluyendo a la jefa de Gobierno, demuestran el desprecio de Morena y sus gobiernos por la ley. Quienes se ostentaron por muchos años como defensores de la libertad y la democracia, hoy son los principales violadores de la Constitución.

"A nadie pueden engañar, todos fuimos testigos del uso descarado de recursos públicos para promocionar la consulta en plena veda electoral y lo seguiremos denunciando".

ET