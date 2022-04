Ecatepec: hace unos meses cárcel por no usar cubrebocas, ¿ahora ya no lo usarán?

ECATEPEC.- Las amonestaciones, el trabajo comunitario y el arresto inconmutable por no utilizar cubrebocas podrían terminar en este municipio, una de las localidades con mayor cifra de contagios por covid-19 en el Estado de México.

Las autoridades indicaron que solo esperan el reporte de contagios de la Secretaría de Salud luego del fin de semana largo.

TAMBIÉN LEE: ¿ANDAR SIN CUBREBOCAS EN ECATEPEC? NO ES OPCIÓN, VE LAS MULTAS QUE TE PUEDEN PONER

Por otro lado, el alcalde Fernando Vilchis reconoció que establecer esta medida obligatoria en espacios públicos redujo en un 87% la tasa de contagios durante enero y febrero de 2022.

(Fotografía: Cuartoscuro)

Sin embargo, con el avance de vacunación y aplicación de refuerzos se analiza la posibilidad de terminar con esta disposición y permitir que los ciudadanos dejen de usar cubrebocas en espacios al aire libre y edificios de gobierno.

MULTAS, DETENCIONES Y LA BRIGADA "CÉLULA COVID-19"

Fue en enero de este año que las autoridades de Ecatepec iniciaron con la disposición obligatoria del cubrebocas y con los recorridos por plazas comerciales y espacios públicos del municipio para exhortar a la población a usarlo.

En caso de hacer caso omiso de la orden, las personas -hasta la fecha- pueden hacerse acreedores de multas que van hasta cinco horas de trabajo comunitario, y ocho horas de arresto inconmutable.

TAMBIÉN LEE: ¡AGUAS! SIGUEN LAS MULTAS POR NO USAR CUBREBOCAS; VAN 3 MIL AMONESTACIONES EN ECATEPEC

La "Célula covid-19" ha sido la encargada de realizar estos recorridos de vigilancia. Y una semana después de que la norma entró en vigor se acumularon 3 mil amonestaciones por no portar cubrebocas o hacer mal uso del mismo.

La primer persona detenida por faltar a lo establecido fue un hombre, a quien policías acusaron de agresión y señas obscenas tras pedirle que se colocara el cubrebocas.

"Me están cortando mi derecho a la expresión [...] en su momento no traía cubrebocas y me lo estaba poniendo y por eso me están deteniendo", dijo.

? #VIDEO | Policías municipales de @Ecatepec detuvieron a la primera persona que no portaba #cubrebocas en la demarcación. Ahora podría pasar de dos a ocho horas en prisión. https://t.co/exN01mDtJP @ImagenTVMex @YuririaSierra pic.twitter.com/aJOPWRqRG7 — La Silla Rota (@lasillarota) January 15, 2022

De acuerdo con el tablero covid-19 del Conacyt, Ecatepec suma 68 mil 736 contagios; 6 mil 804 defunciones y hasta ahora 72 casos activos.

Con información de Manuel López

na