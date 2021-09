Ecatepec en el olvido tras inundaciones; protestan 200 damnificados en Toluca

TOLUCA.-Hace una semana, Don Juan perdió todas sus pertenencias con las inundaciones que asolaron al municipio de Ecatepec, desesperado, él y 200 vecinos más se manifestaron frente a la Cámara de Diputados del Estado de México para exigir que se aumente el presupuesto municipal y que se atienda realmente a todos los damnificados.

Vecino de la colonia Hank González, lamenta que los ríos de aguas negras y después de lodo, arrasaron con lo que construyó en 11 años, todo lo que tenía se echó a perder.

"Cuando llegó el agua, cubrió hasta la mitad del zaguán, arrasó con todo lo que teníamos, carros, todo, personas... y hasta ahorita el gobernador Alfredo del Mazo no ha ido, no se ha presentado. Llevo 40 años viviendo ahí, ésta fue la segunda vez que se me inundó todo, la primera vez fue en octubre hace cinco años. Apenas acabamos de escombrar, los que vivimos en Avenida San Andrés no tenemos ni camas".

Entre gritos en lo que se exigía la presencia del gobernador mexiquense en las zonas afectadas, los manifestantes lamentaron que Ecatepec ha sido un municipio olvidado por el gobierno estatal y la Legislatura mexiquense, es por ello que este martes, síndicos y regidores en funciones y electos de Ecatepec, acudieron a la Cámara de Diputados loca, junto con vecinos afectados, para que se incremente presupuesto a Ecatepec y atender los daños.

A un día del arranque del censo de quienes perdieron su patrimonio, diputados locales de Ecatepec consideraron que el gobernador Alfredo del Mazo tendría que anunciar durante su 4to Informe de Resultados, apoyo especial e intervención integral a Ecatepec.

Los legisladores Azucena Cisneros, Camilo Murillo, Luz María Hernández, Daniel Sibaja, Elba Aldana y Faustino de la Cruz recibieron a los manifestantes quienes entregaron un oficio del alcalde Fernando Vilchis Contreras, dirigido a Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política.

La diputada Azucena Cisneros recordó que en la pasada sesión presentaron un exhorto para que se ejerzan los 100 millones de pesos del Fondo de Desastres y que se declarara a Ecatepec zona de emergencia, y lamentó que este fondo en lugar de aumentar ha disminuido al pasar de 500 a 100 millones de pesos que no se han ejercido.

"Ecatepec requiere muchos más recursos porque es como un estado de la República, estamos firmes en que en cualquier escenario que podamos tener posibilidades reales, se tiene que replantear el tema de las zonas conurbadas, y sobre todo de municipios como Ecatepec que no pueden ser tratados como municipios, sino como ciudades urbanas", sostuvo.

La legisladora de Morena indicó que ante los retos que representan las contingencias, es fundamental mantener el diálogo entre autoridades y los distintos poderes para dar respuesta a los habitantes.

El regidor de Ecatepec, Miguel Ángel Juárez Franco pidió a las y los legisladores dar mayor peso presupuestal a Ecatepec como se merece y que se vea reflejado en el Presupuesto 2022, pues ante una contingencia un fondo de 100 millones es insuficiente.

Refiere que desde el 6 de septiembre a la fecha se instaló un puesto de mando integrado por el gobierno federal, estatal y municipal para atender la contingencia en los que han participado más de 2 mil 500 elementos de gobierno y sociedad civil, y han desalojado 110 millones de litros de agua y retirado cerca de 3 mil toneladas de desechos y escombros de las calles.





