Ebrios y ambulantes, los nuevos enemigos de los policías en Metro de la CDMX

La policía de la Ciudad de México debe entrenarse para combatir ebrios y ambulantes en las estaciones del Metro, ya no solo para enfrentarse a la delincuencia.

Agentes de la Policía Bancaria e Industrial han sido agredidos en los últimos días por usuarios del Sistema de Transporte Público.

Este lunes por la mañana, un policía fue agredido en la estación Rosario de la Línea 7. El elemento pidió apoyo y se logró arrestar a un probable responsable que lo agredió física y verbalmente.

El agresor presuntamente era un vendedor ambulante a quien el policía trató de detener para remitirlo ante la instancia correspondiente, pero al realizar esto, fue agredido.

A pesar de esto, la situación no pasó a mayores.

Pero otro policía no corrió con la misma suerte hace una semana en la estación Ermita de la Línea 12 del Metro, cuando un pasajero ebrio agredió a un agente con un cuchillo, le mordió la nariz y lo golpeó.

El sujeto orinaba en el vestíbulo en los torniquetes y cuando fue increpado atacó al agente.

"Es feo, es triste, la verdad... enterarse de que pueden golpear a un compañero, desgraciarle la cara y no pasa nada. A nosotros siempre nos exigen, por unos zapatos mal boleados, ¡uy! nos mandan arrestar, pero a la gente nada", aseguró una uniformada encargada de la vigilancia de la Línea 6.

Un agente con 10 años de servicio lamentó que usuarios del metro se pongan del lado de los agresores y no de los mismos policías.

"La gente no sabe, va pasando y ve que tenemos retenido a un vendedor, a alguien y no saben ni por qué, pero te empiezan a jalar, a decir que lo dejes, que pobrecito y no entienden que es su propio bien", dijo.

El domingo pasado, un sujeto agredió a policías afuera de la estación Guerrero, cuando estos trataron de brindarle ayuda al verlo con un golpe en la cabeza.

En el Metro Candelaria oficiales detuvieron a un hombre por pegarle a un elemento policíaco.

El sábado anterior, agentes de la PBI se enfrentaron a comerciantes ambulantes que vendían en los andenes y se negaban a ser desalojados.

Con información de Reforma

cmo