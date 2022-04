Durante 5 horas, familiares de desaparecidos bloquearon la autopista Toluca-Atlacomulco

Desesperados por la indolencia de las autoridades, familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio bloquearon la autopista y la carretera federal Toluca-Atlacomulco a la altura de la caseta de El Dorado.

Desde las 10:00 de la mañana, los familiares llegaron con mantas y cartulinas a interrumpir la circulación de ambas vías, en ambos sentidos, por lo que los asentamientos viales fueron de más de 10 kilómetros tanto en el sentido a Ixtlahuaca como a la capital mexiquense.

Los manifestantes exigen que se les den resultados o, en el peor de los casos, avances sobre sus carpetas de investigación ya que la mayoría de los casos tienen más de tres años detenidos.

? Familiares de desaparecidos bloquean la autopista y la carretera federal Toluca-#Atlacomulco; buscan establecer mesas de trabajo para atender la pandemia de desapariciones y #feminicidios que asola al #Edomex



Entre pancartas, lonas, piedras y conatos de bronca con quienes se quedaron varados por la protesta, los familiares de aquellos que llevan años sin regresar a casa lamentaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno son insensibles a su sufrimiento, además de que poco se ha hecho para frenar la ola de desapariciones y feminicidio.

Bloqueo carretera federal Toluca-Atlacomulco (Fotos. Fernanda García)

"¿Qué les cuesta recibir a las familias? Nos comentaban que el Presidente, el Presidente es indolente, el Presidente no recibe a familias, el Presidente, o sea, para él somos nada... nos ha dado la espalda y no.

Cómo dicen que por qué no lo hemos hecho, como saben ustedes que nos han acompañado, no es un año, no son dos años, ¿cuántos años llevamos manifestándonos, marchando, en plantones para que podamos ser recibidas y no es así, no se nos recibe", señaló Elizabeth Machuca, hermana de Eugenia, víctima de feminicidio en Ocoyoacac.

? Por el bloqueo de manifestantes feministas en ambas vías, transportistas han tenido al menos tres conatos de bronca



Señalaron que si bien son conscientes de que afectaron a terceros, la desesperación y el miedo a no ver a quienes buscan con vida de nuevo los orilló a tomar la carretera.

"No, en un momento dado siento que nos tenemos que apoyar y que tenemos que estar, yo sé que llega un momento en que se molestan por esta situación pero no hay de otra, es que no nos queda de otra pero nadie nos va a entender", añadió Concepción Rivera Guerrero, madre de Grisell, activista desaparecida en Amecameca.

Búsqueda de desaparecidos en Edomex (Fotos Fernanda García)

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando se liberaron tanto la autopista como la carretera federal tras negociaciones con la Fiscalía General de Justicia, pues se aceptó llevar a cabo una mesa de diálogo en las instalaciones centrales de la institución este sábado a las 11:00 de la mañana.

ANUNCIA FISCAL NUEVOS MECANISMOS DE BÚSQUEDA

Por su parte, el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, adelantó que están por poner en marcha nuevos mecanismos para abordar e investigar en casos de feminicidio y la desaparición de personas.

En entrevista reconoció que la falta de personal es uno de los principales obstáculos para atender a todas las familias que llegan a la FGJEM para buscar apoyo en localizar a sus seres queridos.

"Tenemos una carga de trabajo muy importante y limitaciones humanas muy relevantes, así como presupuestarias que queremos abordar y corregir para el próximo ejercicio presupuestal del 2023", añadió.

Protesta de familiares de personas desaparecidas (Fotos: Fernanda García)

DESAPARECIDOS EN EDOMEX

De enero al corte del 11 de abril, en el Estado de México se reportaron 923 personas desaparecidas, de las cuales 210 aún no han sido localizadas.

Del total de reportes, 63 son niñas, 37 niños, 555 mujeres mayores de 18 años y 268 hombres.





(SAB)