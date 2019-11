Dulce se dirigía a la secundaria; lleva 25 días desaparecida

Dulce Valeria González Andrade, de 13 años de edad salió de su casa el pasado 16 de octubre rumbo a su secundaria ubicada en la colonia Ampliación San Miguel Xalostoc en Ecatepec y desde entonces se desconoce su paradero.

La madre de Dulce se preocupó al ver que la mayor de sus tres hijos que vestía el uniforme deportivo de la escuela, un pants azul marino, blusa y tenis blancos, sudadera color vino, misma que cargaba una mochila y no volvió a su hogar.

La madre acompañada de su esposo comenzaron a buscarla con amigos, que solo informaron que no la habían visto, y como no portaba teléfono celular no había forma de contactarla.