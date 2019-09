Dos años sin Victoria Pamela Salas, ¿en qué va el caso de feminicidio?

"Me voy a presentar con las autoridades para que se complemente la orden de aprehensión que hicieron en mi contra con puras mentiras. Ya tienen demasiadas pruebas y todo ha sido pues realmente un show, me fabricó la Procuraduría de la Ciudad de México. Realmente yo me estoy presentando porque ya aceptaron las pruebas que presenté, ya se hicieron pruebas de ADN, que incluso salieron negativas entonces pues ya tiene que comprobarse mi inocencia", reveló Mario en un video de YouTube.