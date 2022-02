¿Dónde está el cuerpo de Christian? su familia lo sigue buscando tras pruebas ADN

Bolsas de una tienda de ropa, un collar tejido con hilos entre blancos y rosados y otros negros; y una pierna, eso fue lo que llegó al interior de un ataúd al cementerio de San Diego Suchitepec, ubicado en Villa Victoria, uno en el que se suponía tenía que estar en cuerpo de Cristian Marcelino, quien desapareció el 17 de julio de 2020 en Toluca y fue hallado muerto en el Valle de México.

El dolor de Rosalba, su hermana, se convirtió en desgracia, pesadilla y rabia, pues desde el día en que desapareció el joven de 21 años de edad, no ha podido confiar en las instituciones ni encontrar justicia.

EL CASO DE CRISTIAN

En julio del 2020, los vecinos de la colonia Nueva Oxtotitlán comentaron que Cristian fue detenido por los tripulantes de una patrulla de la policía municipal de Toluca, presuntamente los uniformados también lo golpearon y desaparecieron.

"Cristian desapareció el día 17 de julio del 2020 entre las 21 y 22 horas de la noche. A Cristian llegaron vecinos a agredirlo en una casa número 600, en donde él se encontraba comiendo y ahí es donde llegan vecinos, agreden, posteriormente en otra cuadra donde corre, lo vuelven a agredir nuevamente dejándolo ya en muy malas condiciones y ahí es donde llega una patrulla y lo sube", comentó su hermana ese año.

Un mes y once días después, su familia lo encontró en el Semefo de Tlalnepantla pero a la fecha, no hay detenidos por su homicidio. El cuerpo fue encontrado en Huixquilucan.

Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. El 26 de agosto del 2020, el cuerpo fue entregado a su familia, aunque ellos dudaron desde el inicio de la identidad de los restos que les entregaron, se les explicó que por la descomposición, la morfología había cambiado.

El certificado de defunción que se le entregó a la familia Macerlino marca que el cuerpo que enterraron era un hombre de 35 años de edad, Cristian tenía 21 años. Aún así, el dolor les orilló a enterar el ataúd.

Desde ese momento, no ha dejado de buscar la manera de recuperar a su hermano, vivo o muerto. Hoy Rosalba no tiene confianza en las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), siempre temió que le dio sepultura a un desconocido, esta semana lo confirmó.

"Es un año casi ocho meses de este viacrucis desde la desaparición de Cristian, el enfermero desaparecido en Toluca, a mano de policías. Ahora volvemos a lo mismo, la de confianza de que no fuera Cristian desde el principio. Se logró que se hiciera la exhumación en el panteón de Villa Victoria el 15 de octubre, el cuerpo se extrajo y se mandó a Tenango Del Valle, que fue lo que me comentaron en su momento y que posteriormente me iban a dar la prueba de ADN que yo estaba solicitando por las dudas que tenía, no eran pasajeras".

LA EXHUMACIÓN QUE REVIVIÓ EL TERROR

Rosalba, quien no ha dejado de luchar por saber qué pasó con su hermano pese a haber vivido un sepelio. Tras meses de litigio, se le concedió la exhumación del cuerpo por parte de la Fiscalía de Asuntos Especializados.

"El 13 de enero de este año me dijeron que la prueba de ADN había salido un 99.9% de compatibilidad con mis padres, a lo cual le dije que estaba bien, después de un año y ocho meses, emocionalmente y en todos los sentidos me sentía cansada. Entonces se me pidió que me presentara el 16 de febrero a las 10 de la mañana para la entrega del cuerpo, pero llegaron hasta las 3:00 de la tarde, me dieron el ataúd lo llevamos al panteón y mi mamá dijo que quería despedirse de su hijo, cuando nos lo entregaron la primera vez iba la caja sellada y no se nos dio permiso pero nos dimos cuenta de que la caja no pesaba".

Este miércoles, con el ataúd frente a la familia, pidieron permiso para ponerle una imagen y agua bendita al interior para el alma de Cristian. En ese punto, la incertidumbre regresó.

"Al momento de que abro la caja me doy cuenta de que estaba vacía. Abro la primera capa y empiezo a tocar y me doy cuenta de estaba lleno de bolsas para rellenar, sigo bajando la mano y solo sentí una parte del miembro pélvico entonces, yo dudando le hablé a mi hermano y destapó una bolsa, confirmamos que sólo venía una pelvis y una extremidad".

En las otras bolsas venía un collar de una mujer, las demás bolsas estaba llenas de tierra.

La extrañeza, el dolor punzante. En enero entregaron un cuerpo que, aunque físicamente no concordaba con el de su hermano, ya que pesaba más de 100 kilos y Cristian apenas rozaba los 65, estaba completo.

Los representantes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, entraron en shock y justificaron que en el Servicio Médico Forense se manipulan los cuerpos.

"Aunque fuera en bolsas de huesos me debieron entregar un cráneo, cuatro extremidades... si yo lo hubiera enterrado otra vez, ¿de quién es ese cuerpo? ¿de quién es familiar? Les pedí una explicación y les dije que sólo me entregaron una pierna. Me dijeron después que el cuerpo estaba en Tenango del Valle y que me lo iban a llevar pero les dije que no, que queremos una segunda prueba de ADN y una respuesta a la burla que nos acaban de hacer".

Con este nuevo capítulo, las dudas renacieron. ¿Qué pasó con Cristian Marcelino? ¿quién o quiénes se lo llevaron? ¿a quién se lo entregaron? ¿qué esconden? Esas son las incógnitas con las que hoy la familia del joven enfermero vive, todo mientras temen que haya represalias en su contra por exponer la serie de atropellos de los que han sido víctimas.





(SAB)