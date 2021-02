Don Mario, el carpintero, sobrevive a la pandemia haciendo escritorios

Don Mario Banda Ramírez es un carpintero que ha tomado diferentes medidas para que su negocio sobreviva. Cuando llegó la pandemia de la covid-19, vio que los pedidos para que hiciera muebles se redujeron. Para no quedarse sin trabajo, ofreció descuentos de hasta 30 por ciento y consiguió que le encargaran fabricar algunos muebles o arreglar otros, sobre todo de sus clientes ya conocidos.

Después, cuando se supo que el regreso a clases sería virtual y no a las aulas, decidió poner en su página de Facebook imágenes de pequeños escritorios, al tamaño de un niño y pintados con vivos colores, con cajoncitos y una silla en el mismo estilo. Una semana antes del regreso a clases, alrededor de 100 personas le hablaron a su negocio, ubicado en el municipio mexiquense de Ixtapaluca. Estaban interesadas en sus muebles.

De las llamadas que recibió sólo unas 12 se concretaron en pedidos. Aunque no fueron tantos como hubiera querido, el trabajo que hizo dejó contentos a los clientes y se volvió su carta de recomendación para recibir pedidos de otros muebles, como libreritos, clósets y mesas más grandes.

SE INTEGRAN SUS HIJOS AL NEGOCIO

Gracias al negocio Carpintería y Reparación, sus dos hijos que perdieron el empleo no se han quedado sin ingresos. Uno de ellos es mesero y se quedó sin chamba. Su otra hija trabajaba en una estética y debido a las medidas sanitarias, el negocio cerró y también se quedó sin ingresos. Su segunda hija sí conservó el empleo.

El carpintero ha buscado apoyos del gobierno, se ha metido a páginas de internet, pero no ha recibido respuesta.

Mario Banda cuenta que para sobrevivir a la pandemia, y que está a la orden para la elaboración de muebles de madera, y ahora ha vendido varios escritorios y banquitos para niños durante el regreso a clases. https://t.co/5iE6DMt9j4 pic.twitter.com/0fNEUQUPBN — La Silla Rota (@lasillarota) August 28, 2020

EL MÁS SENCILLO, POR MIL 600 PESOS

Don Mario tiene 51 años, 20 de los cuales ha dedicado a la carpintería. Recuerda que antes del inicio de la pandemia llegaban más clientes y con varios trabajos acordados, de alacenas o clósets. Pero al llegar el coronavirus y las medidas de sana distancia a México que se ordenaron desde el 20 de marzo, bajaron los pedidos.

“A raíz de ahí nos dedicamos a buscar trabajos. Para tener recursos debimos dejar los muebles más baratos, decidimos un descuento de entre 30 a 40 por ciento. Con esa rebaja, nos mantuvimos con dos trabajitos por semana, el precio era bajo pero el trabajo constante”.

Con el anuncio del regreso a clases, que sería de manera virtual, varios clientes le decían que los niños debían estar solos en un lugar de trabajo y le pidieron hacer sus escritoritos y mesas para los estudiantes.

“Nosotros presentamos un modelo y la mayoría lo modifica, lo quieren un poco más grande, más chico, póngale, quítele esto. El más sencillo lo estuvimos dejando en 1 mil 600 pesos y el más caro depende del diseño que nos manden”.

SE ACABÓ LA EFERVESCENCIA PERO LLEGARON MÁS PEDIDOS

Llegaron algunos pedidos, pero ya se acabó la efervescencia, acepta. Sin embargo, también aparecieron nuevos clientes que al ver el trabajo, pidieron otros muebles o recomendaron a sus conocidos la manufactura de don Mario.

“A mucha gente le gustaron las mesas, como cualquier otro trabajo, le puede gustar, a otra no. La mayoría queda conforme y los recomienda”, explica.

-¿Se ha visto apretada su economía?

-Claro que sí, como para la mayoría de los mexicanos, nos hemos visto apretados. Bajé mis gastos y comencé a trabajar sábados y domingos, los 7 días de la semana se laboran.

-¿El retorno a clases le ayudó?

-Se está empezando a abrir más trabajo. Seguimos con descuentos, y a los clientes de años les damos un poco más de rebaja.

SIN APOYOS

-¿Buscó apoyos del gobierno?

-Sí. Dicen que sí hay, pero yo no he visto a quién se los dan. Cuando empezaron los gobiernos federal, estatal y municipal decían que ya estaban dados. Yo busqué en las páginas de internet y no encontré nada, mandábamos solicitudes y nunca hubo respuesta.

-¿Qué piensa de que sus hijos se quedaron sin chamba?

-Por eso buscamos la forma de tener más ingresos. Nos hace falta más chamba.

fmma