Don Gregorio, constructor y hombre de fe que sucumbió ante la covid-19

"Mi hermano me encontró a las tres de la mañana y ya estaba inconsciente. Me levantó mi hermano, yo no me di cuenta hasta que el oxígeno hizo efecto otra vez. (..) ahí me estaba muriendo y mi padre estaba en las mismas condiciones, yo ya no podía hacer nada, me sentí muy inútil, me sentí decepcionado de mí mismo y del sistema de salud que tenemos en México", declaró.