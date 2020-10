Documentan vecinos, al menos, 62 construcciones irregulares en Polanco

Con un expediente de por lo menos 62 construcciones diversas en las diferentes colonias de Polanco, Mari Tere Ruiz, integrante del Comité de Participación Comunitaria (Copaco) de la colonia Polanco Reforma, lleva el seguimiento de la respuesta que la autoridad de la alcaldía Miguel Hidalgo ha dado a las solicitudes de verificación y solución a las diferentes irregularidades que ha detectado en la zona.

Ese expediente incluye casos reportados desde 2018 hasta julio de este año y se refieren a la construcción de pisos adicionales a lo permitido, a obras que no cuentan con licencia, violación al uso de suelo y reglamentos de construcción, construcciones que rebasan el área autorizada y problemas de protección civil, entre otros aspectos.

Ella ha registrado las fechas en que se hizo la solicitud de verificación, la dirección del inmueble, la solicitud precisa que se hizo y el número folio de la misma. La última columna de su archivo es la de observaciones. Se incluyen edificaciones en las colonias Polanco Secciones de la I a la V . En diversas ocasiones ha realizado solicitudes de información pública para conocer las condiciones en que fueron autorizadas las construcciones y junto con sus vecinos ha logrado que, por ejemplo, el edificio ubicado en la esquina de Campos Elíseos y Mariano Escobedo fuera clausurado porque excedió el área de construcción y los niveles autorizados.

En la columna de observaciones de su expediente se señala que seis de las construcciones incluidas ahí han sido clausuradas, dos cerraron, otras dos no están en funcionamiento por la pandemia. La mayor parte de los 62 inmuebles citados permanecen "impunes" de acuerdo con la catalogación que hace Mari Tere Ruiz.

Ruiz señala que son muy pocas construcciones en las que hay sellos de suspensión o clausura. La autoridad ha prometido que va a demoler los pisos que se han construido en exceso y no ha ocurrido. "Pero así está la corrupción en la construcción. Si contáramos todos los niveles de más construidos y que han quedado impunes, yo creo que sobrepasaríamos el ciento.

"Estamos hablando de departamentos que mínimo cuestan un millón de dólares", asegura la integrante del Copaco.

Con respecto a la lista de inmuebles que ha registrado Mari Tere Ruiz, el director jurídico de la alcaldía, Gustavo García, reconoce que hay irregularidades pero afirma que esa lista que señala Ruiz está desactualizada. Asegura que las obras son verificadas constantemente e incluso se les ponen sellos de suspensión; sin embargo, las obras continúan y los pisos de más se venden.

El funcionario aseguró que una gran parte son casos de la anterior administración, que otros tienen puestos los sellos de suspensión y que unos más no son como los describen los vecinos. Sin embargo, en la relación de la integrante del Copaco, sólo 25 de los 62 casos corresponden a 2018.

Gustavo García aseguró que Polanco es la colonia más vigilada no solo de la alcaldía, sino de la Ciudad de México.

Mari Tere Ruiz afirma que una de las formas de evadir la normatividad, que sólo permite construir 4 pisos por edificio, es que las inmobiliarias construyen un piso debajo del nivel del suelo de manera que por fuera parecen ser de cuatro niveles pero en realidad son de cinco.

Entrevistada por La Silla Rota, añadió que otro truco es que construyen departamentos adicionales en la azotea, por encima del cuarto piso, y aunque son más chicos, aun así los venden a precios que llegan a los millones de dólares. Enfatizó que los operativos de verificación de la alcaldía son una simulación.

Por su parte, el director jurídico de la alcaldía, Gustavo García, explicó a La Silla Rota que efectivamente algunas empresas construyen un piso adicional.

RECORRIDO

La Silla Rota hizo un recorrido en algunos de los edificios señalados en la lista de la integrante de la Copaco, Mari Tere Ruiz

Uno de los vistados fue el de Emilio Castelar 75, frente al Parque Lincoln. Es un edificio cubierto de una enorme tela negra. Tiene cuatro niveles originales, pero tras la tela parece que están haciendo más. Tiene un sello de suspensión y no se ve actividad de trabajadores.

En la planta baja hay un banco con puertas abiertas. De acuerdo con la lista, bajo el argumento de que se iban a hacer obras de remodelación, comenzaron a construirse pisos por encima de los permitidos.

Otro edificio visitado fue el de Galileo 52. De acuerdo con la lista de Ruiz, hay 5 niveles, cuando los permitidos son 4. Son visibles tres niveles, pero al acercarse se ve otro desnivel y hasta arriba se ve otro, pero solo se pueden ver a lo lejos cuando uno se pasa a la otra acera. Es tapado por las copas de los árboles que ahí se encuentran y tiene una cornisa que impide ver la construcción, que además no llega a la calle.

Otra edificación visitada fue la de Musset 344, donde incluso en la entrada del estacionamiento es visible un sello de "Clausurado", pero el edificio se ve concluido y el mantenimiento luce impecable.

#Metrópoli | En Musset 344, en Polanco, aunque es visible un sello de "Clausurado", el edificio se ve concluido y el mantenimiento luce impecable. *yn https://t.co/YOdJl8YS24 pic.twitter.com/lT4wZL4bAp — La Silla Rota (@lasillarota) October 10, 2020

Hay colocados en la fachada anuncios de venta, y también tiene un nivel que apenas se ve, y después de unos minutos, se observa a hombres que trabajan ahí.

Otro de los edificios es el de Anatole France 310, que de acuerdo con el listado de Mari Tere Ruiz, comenzó a ser construido durante la anterior administración, que encabezó Xóchitl Gálvez. Como otros casos, tiene el piso de arriba menos salido. Por su diseño, con una barda que no tiene el menor resquicio y su zaguán que está también unido, no permite ver si hay un piso debajo del nivel del suelo.

Visibles son tres pisos. Pese a que el reporte dice que tiene niveles de más, no se observa. Aun se ve a hombres que trabajan ahí.

En la misma cuadra, en Anatole France 336, está otro edificio de departamentos. También su construcción empezó en 2018, durante la anterior administración. Es de cuatro pisos visibles, y uno que no es tan visible, en parte porque no llega al borde de la construcción, y también porque hay árboles que impiden su vista. Pero al cruzar la acera y colocarse a unos metros de lado, se ve que hay algo más construido.

Otro edificio visitado es el de Edgar Allan Poe 227, construido con 4 niveles visibles y otra construcción arriba que no llega hasta la pared de la calle y que sólo se observa al cruzar la calle. Tiene colocada una manta de venta, y el logo de Cittark.

Documento cedido por Mari Tere Ruiz:

LA VERSIÓN DE LA ALCALDÍA

El director Jurídico de la alcaldía, Gustavo Campos, dijo a La Silla Rota que en Polanco, de Moliere a Arquímedes la regla general establece que el máximo de niveles a construir debe ser de 4 niveles por arriba del nivel de banqueta, y permitiendo la posibilidad de tener un semisótano de máximo 1.8 metros de altura sobre el nivel de banqueta.

"Aquí es donde se presta a confusión; las personas que no son arquitectos o ingenieros creen que debe cuantificarse como un nivel cuando en realidad si el semisótano no mide más de 1.80 no debe contarse. La regla general es de cuatro niveles sobre el nivel de banqueta", remarcó.

Cuestionado sobre la lista de la integrante de la Copaco, respondió que no puede afirmar que estén en irregularidades, ya que todas las obras se han verificado.

A su vez él compartió con La Silla Rota una relación con 56 casos. Contiene los números de procedimiento de verificación, y algunos de ellos han sido verificados dos o tres veces en distintas materias: si es que están en obra, si están concluidos, su uso de suelo conforme a las nuevas atribuciones, de acuerdo con el funcionario.

Algunos establecimientos mercantiles incluidos en la lista de los vecinos ya no funcionan, debido a que los verificaron y optaron por cerrar puertas; se trata de discotecas y antros, y ello se asienta también en el expediente de Ruiz. Dijo que del resto, el 95 por ciento están verificados .

"La gran mayoría son heredados de la anterior administración, casos emblemáticos que hemos litigado. Si hay algunos que intentan pasarse de la raya, uno en Temístocles 110, hicieron un piso de más, ese estaba desde 2018. No han podido poner un clavo.

"Hemos litigado con ellos, nos hemos llevado detenidos a trabajadores. A mí me verás todos los días en la calle verificando que se respeten los sellos y si entra un trabajador con un cristal nos enteramos y vemos si está trabajando, hemos detenido a mucho trabajador por quebrantamiento, terminan en la fiscalía por delitos, es la única manera que inhibe la labor hormiga. Seguirá clausurado, si no demueles no puedes hacer nada y es una inversión enorme", dijo.

Pero también hay casos de construcciones autorizadas en la actual administración. Uno de ellos es el de Edgar Allan Poe 227, con un piso de más.

Pertenece a constructora muy famosa en el vecindario, las lonas son evidentes, dijo. La lona tiene escrito el nombre de Cittark. Es un modus operandi similar al de Eugenio Sue 226.

"El modus operandi es como el de Poe y hemos litigado en contra: construyen inmueble de 4 niveles, impecablemente apegado a normatividad. Posteriormente tramitan lo que se llama autorización de uso y capacitación donde la alcaldía constata que proyecto corresponde a los planos.

"Una vez que se les da la validez comienzan a hacer esto en la parte posterior sin que se alcance a ver desde la línea visual de la calle, sólo desde ciertos ángulos, desde un edificio colindante; comienzan a construir un nivel más para agregarle a los departamentos de hasta arriba, hacerle equivalente a un penthouse, dos habitaciones más, 100 metros cuadrados en la asamblea para dividirlos en dos departamentos.

"En Eugenio Sue 226 hemos puesto sellos de clausura una y otra vez y los arrancan en las madrugadas, los ponemos de nuevo, hemos detenido a cuatro trabajadores, dos de ellos se han ido al reclusorio. ¿Qué es lo que pasa? Que esperamos a que salgan. Los constructores tramitan un juicio de nulidad que es el equivalente de un amparo con suspensión ante el Tribunal de Justicia Administrativa y un magistrado ordena levantar los sellos de una clausura. Es evidente que construyen un nivel adicional".

Documento presentado por la alcaldía:

Luego de una comparación entre las dos relaciones de construcciones con irregularidades, La Silla Rota encontró que coincidían en 30 casos, aunque manejan distintos términos. De acuerdo con la versión de la alcaldía, por lo menos hubo órdenes de verificación o procesos.

EL CASO DE EMILIO CASTELAR

El funcionario explica que en Eugenio Castelar 75 primero los dueños pidieron hacer remodelaciones, para lo que no se requiere que un director de obra (DRO) revise lo que se haga, pero que al tratarse de una construcción grande, los vecinos sospecharon que estaban haciendo más pisos, pero la alcaldía determinó que no era así.

"Lo revistieron incluso en la parte alta, cuando vieron los vecinos el cambio de imagen dijeron ´ya es otro piso´, pero ya lo comparamos y la postura es que bajo el impacto de remodelación de esa magnitud por el cascajo, entonces lo mejor fue pedirle a los dueños tramitar una licencia con un DRO responsable. No les gustó. Ya aceptaron tramitar licencia especial para readecuación con la firma de DRO".

Sin embargo, Mari Tere Ruiz afirmó que lo dicho por el funcionario no es cierto, y que los dueños de Eugenio Castelar 75 si comenzaron a construir dos pisos más.

Y para probarlo, mandó una foto de la obra, donde se ven dos pisos en obra, adicionales a la estructura.

"¿Cómo puede decirte eso Gustavo?", concluyó.

fmma