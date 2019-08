Doctorado de Laura Bozzo podría esfumarse; pedirán quitárselo

El doctorado Honoris Causa que la conductora de televisión Laura Bozzo recibió el 30 de julio en el Congreso de la Ciudad de México podría durar menos que una temporada de alguno de sus programas de televisión.

El Consejo Doctoral Mexicano pedirá que se le retire el título que recibió, por parte del Centro Educativo Universitario Morelos, el Centro Educativo Universitario Morelos, el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés, el pasado 30 de julio y que generó un escándalo porque se desconocen los méritos académicos o aportaciones a la ciencia o la cultura de la peruana nacionalizada mexicana para recibirlo.

Este viernes el Consejo dará una conferencia de prensa para dar a conocer que exigirán que se retire el doctorado Honoris Causa a la ex conductora de Laura de América, al considerar que vulnera las leyes mexicanas y los estatutos académicos que rigen la entrega de este tipo de reconocimientos. Además que las instituciones que lo entregaron podrían carecer de facultades para otorgarlos.

El reconocimiento también se enturbió porque pese a que la experta en talk shows presumió en sus redes sociales su doctorado, otorgado por su lucha en defensa de la mujer y en contra de la trata de personas -e incluso difundió un video donde se le veía en el salón Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México-, recibió innumerables críticas, lo mismo que el legislativo capitalino.

"Emocionada no solo por el doctorado Honoris Causa si no (sic) también por la medalla Benito Juárez que me otorgaron en el congreso de la Ciudad de México por la lucha por en defensa de la mujer. GRACIAS MEXICO dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores", escribió Bozzo la noche del 30 de julio en su cuenta de twitter @laurabozzo.

Pero el Congreso de la Ciudad de México se deslindó, pese a que en el acto de entrega hubo legisladores, como el morenista Eduardo Santillán, y en la manta del evento aparecía el logo del Legislativo.

"El Congreso de la ciudad de México no cuenta con atribuciones para entregar doctorado Honoris Causa o reconocimientos que no estén previstos en la Constitución o su ley orgánica", aclaró el área de Comunicación social el 31 de julio, horas después de que primero hubieran negado la entrega ocurrida en el salón Benito Juárez.

También se supo hasta el día siguiente que quien solicitó el auditorio para la entrega de la medalla fue la diputada local perredista Gabriela Quiroga. Se deslindó de la organización del acto, dijo que la petición corrió por parte de un grupo de jóvenes de Iztapalapa, alcaldía de la que ella proviene, e incluso aseguró que no participó en el evento.

 Los doctorados honoris causa son reconocimientos a personas por sus aportaciones a campos como la ciencia y la cultura.

La entrega del doctorado y la medalla ocasionó una serie de reacciones en las redes, sociales, tanto que se convirtió en tendencia en twitter, y una gran parte de los comentarios fueron para criticar el nuevo título a la presentadora.

ME USARON DE CHIVO EXPIATORIO

Bozzo, conocida por no tener miedo a expresar sus ideas, subió en su cuenta de twitter un pantallazo con sus títulos universitarios y dedicó unas líneas a quienes cuestionaron sus logros académicos.

"Para los que dicen que nunca estudié aquí algunos de mis títulos además fui fundadora de la escuela de ciencias políticas, catedrática universitaria en derecho constitucional y penal Ex regidora de Lima donde maneje (sic) programas para mujeres sin recursos ETC", escribió, con emoticones incluidos.

La peruana dio su punto de vista al periodista Ciro Gómez Leyva este 1 de agosto sobre el doctorado, y aseguró que ella no sabía que habría políticos. Recordó que fue detenida en su país durante tres años, al ser acusada de tener vínculos con Vladimir Montesinos, mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori. En entrevista con el también conductor, dijo que de haber sabido no hubiera ido al salón Benito Juárez.

"Estuve tres años detenida injustamente, el que me detuvo fue el presidente. ¿Tú crees que después de esto me van a dar ganas de meterme en la política? Es lo más sucio, lo más cochino que puede haber, yo soy feliz con mi televisión", comentó.

Afirmó que no conocía a Santillán ni a ningún otro diputado, y que ella se toma fotos con todos. Reconoció que se emocionó con la entrega, y que pensó que era por su licenciatura en derecho en Perú y por su labor social.

"Me sentí muy honrada, muy emocionada, casi me pongo a llorar y al ver todo esto digo ´ah caray, me usaron de chivo expiatorio´. Me parece horrible", lamentó.

También dijo en entrevista con El Universal que por tratarse de ella lo que se trata es "de chingar.

"Si no es Laura Bozzo no pasa nada pero cuando se trata de ella hay que chingar a Laura Bozzo como sea".

¿QUIÉN ES?

La revista Etiqueta Negra en su artículo "Laura Bozzo es feliz [una visita al set de la nueva estrella de Televisa]", publicado en su número 96, describe parte de la trayectoria televisiva de Bozzo. Que luego de ser una celebridad, Global TV canceló su programa por baja audiencia. Que la televisora española Telecinco rechazó su piloto que les propuso.

Probó suerte en Telemundo, pero su programa duró cuatro meses. El periodista y escritor Jaime Bayly la acusó de llevar a sus programas panelistas impostores y además de violar los derechos de un menor de edad. Una encuestadora peruana en 2009 concluyó que era el personaje más rechazado.

En 2006 buscó conducir un programa en Televisa y TV Azteca la criticó y presentó un programa con "la sórdida historia de la presentadora más polémica del talk show latinoamericano", según el texto.

Pero un año después y al no obtener contrato con Televisa se fue con quienes la habían insultado y recordado la relación que tuvo con el gobierno fujimorista. Pero en 2010, y ante el rating que tenía en TV Azteca, Televisa la llamó y se mudó de televisora y comenzó un programa el 24 de enero de 2011.

El artículo también describe la forma en que Bozzo trata a su equipo, lo cual incluye gritos. El programa dejó de transmitirse en enero de 2016.

