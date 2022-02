División de comunidades toluqueñas crea rezago por falta de presupuesto

TOLUCA.-La desincorporación del fraccionamiento Los Sauces y de la delegación de San Mateo Otzacatipan, ambos pertenecientes a Toluca, sólo se traduce en una pérdida de presupuesto y esfuerzo municipal para quienes habitan Otzacatipan, así lo señalaron los delegados de la zona quienes reprocharon la decisión del Cabildo y exigen que se recule.

Los delegados destacaron que, mientras en Otzacatipan hay rezago e incluso obras que no se han terminado, para Los Sauces, nueva delegación, ya hay presupuestos aprobados; lo anterior, lamentaron, se traduce en rezago y marginación.

"Le exhortamos de manera respetuosa al señor presidente que considere todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos protestando de forma pacífica y nuestro pueblo es el que está cansado, no solamente somos los delegados y subdelegados, es el pueblo pero además organizaciones sociales que ya se nos unieron como grupos indígenas, Grupo Otzacatipan, líderes de comercio que están unidos para luchar por esta encomienda", dijo el primer delgado, Moisés Flores Bernal.

Destacaron que la decisión del Cabildo no tiene el respaldo del pueblo ya que ni siquiera se consultó a los habitantes, mientras que en la Ley Orgánica Municipal, en el capítulo segundo referente a la organización territorial, se establece que la división territorial se habrá de realizar a consideración de las autoridades municipales.

"Al final del numeral dice que el ayuntamiento podrá acordar o promover en su caso la modificación de categoría política de una localidad cuando ésta cuente con el número de habitantes indicando... La ley dice ´acordar´ pero aquí no sabemos con quién acordó".

Las delegados y subdelegados, también señalaron que no es posible la designación de Sauces como delegación al estar territorialmente dentro de San Mateo Otzacatipan y no en los límites, además de no contar con iglesia y panteón.

De no haber recule en la decisión del ayuntamiento, amagaron con recurrir a la vía social y jurídica, "se debe respetar y consultar, nosotros ya vamos a dejar el cargo pero vamos a seguir luchando, tenemos que levantar la voz", añadieron.





