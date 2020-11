Divide a vecinos de Lomas de Bezares, uso de casetas de acceso

Vecinos de Lomas de Bezares, ubicada a un costado de la carretera federal México-Toluca, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, se sienten secuestrados y deben pagar por circular en su propia colonia.

En la esquina de la carretera y la calle Tiro al Pichón, hay una reja que, aunque está abierta en el día, se cierra por parte de elementos de la empresa de seguridad privada Control de Acceso SES, a partir de las 10:30 pm para reabrirse a las 6:30am. El problema es que cuando hay una emergencia médica no pueden entrar por ahí las ambulancias. Tampoco pueden pasar por Lomita y Tiro al Pichón porque hay una caseta que estorba y deben rodear por Reforma, dar vuelta en U, lo que significa 20 minutos más, que pueden ser vitales.

"Son 100 familias prácticamente secuestradas", dijo a La Silla Rota la vecina Mónica del Castillo.

#Metrópoli | Vecinos de Lomas de Bezares, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, se sienten secuestrados y deben pagar por circular en su colonia. #ephttps://t.co/IHazXwk4l7 pic.twitter.com/Skli2rMidf — La Silla Rota (@lasillarota) November 19, 2020

LA COLONIA DONDE VIVÍA LOZOYA

No es la única caseta en la colonia que se hizo famosa el año pasado porque ahí se encuentra el lujoso fraccionamiento Retama, donde vivía el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ahora testigo protegido estrella del gobierno federal para descubrir la corrupción en la paraestatal.

A menos de un kilómetro, en la calle Privada de Bezares, metros arriba, en la esquina de Colina hay una caseta de vigilancia, y aunque no hay ninguna pluma, ahí se encuentra un vigilante dentro, y otro en moto.

"Colina es la calle de acceso y salida hacia la carretera de día y de noche. Hay dos entradas, se cierra y queda la que da a los laboratorios Roche como único acceso y salida", indicó Del Castillo.

Otras casetas se encuentran en el número 13 de Lomita y Cerrada de Lomita, y en Colina y Molino de Bezares, así como una instalación eléctrica para poner a funcionar una pluma de acceso, de acuerdo con la Fe de hechos levantada por la Notaría 247 el 26 de octubre pasado.

BUSCAN PRIVATIZAR LAS CALLES

De acuerdo con el abogado Julián Reyes, que ha ayudado a interponer recursos ante el Poder Judicial, para evitar el cierre de calles, con el pretexto de la seguridad, todas esas casetas forman parte del proyecto de las asociaciones civiles "Asociación de Colonos de Bezares" y "La Colonia es de Todos", que buscan poner casetas, restringir el paso a personas ajenas y que los propios vecinos se identifiquen y que con una tarjeta Tag, pasen como en autopista. Además, que paguen por servicios de seguridad mil 850 pesos por vivienda, así como 200 pesos para obtener la mencionada tarjeta de telepeaje y poder circular, porque en caso de no hacerlo no se les permite el paso.

El proyecto ya estaba puesto en marcha y desde hace años vecinos acudieron al Poder Judicial para pedir el retiro de las casetas. Obtuvieron órdenes de apercibimiento en 2015 para la entonces delegación, cuando era gobernada por Víctor Hugo Romo, entonces militante perredista.

SUMAN 8 APERCIBIMIENTOS

De entonces a la fecha se han sumado 8 apercibimientos, y ni Romo en su momento, ni la panista Xóchitl Gálvez y Romo en su regreso al frente de la alcaldía, han logrado quitar la reja de Tiro al Pichón y la caseta de Colina.

"Aquí hay un tema muy importante porque el gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo no ha atendido la prioridad de dar seguridad, por eso estos grupos se aprovechan bajo el escudo de la seguridad y explotan las calles sin tener permiso, limitan el tránsito a cambio de no pagar cuota y si uno no paga, no entra", explicó Reyes.

"Esta limitación al libre tránsito lo encabezan 500 familias, ahí vivía Lozoya Thalmann y otros, ellos buscan seguridad a costilla de lo que paga al pueblo".

De acuerdo con Reyes, los ingresos obtenidos por cobros de servicios de seguridad y telepeaje, podrían repartirse entre los vecinos y la alcaldía, de ahí el desinterés de esta última.

CONTRASTES

La colonia, que como otras partes de la ciudad muestra contrastes, por la entrada de Privada de Bezares muestra casas de fachadas lujosas y autos de modelos recientes. Por el lado de Tiro al Pichón las viviendas son más sencillas e incluso hay algunos negocios familiares. Se encuentra a menos de un kilómetro de Cooperativa Palo Alto, colonia que ya pertenece a Cuajimalpa y la cual lucha por no ser devorada por los intereses inmobiliarios que ven esa zona como un bocado.

"Lomas de Bezares era un pueblo de los pueblos originarios y luego llegaron personas de más recursos. Son de residencias, cámaras, vehículos de seguridad privada. Y se han apoderado de la colonia, les compran inmuebles y ellos quieren seguridad, son los que quieren la seguridad", afirma Reyes.

Ambas entradas son punto de conflicto entre vecinos, ya que en Tiro al Pichón había una caseta que fue retirada pero la reja aún se cierra.

Pero quedan otros puntos, como la de Privada de Bezares y Colina, que autoridades de Miguel Hidalgo aseguraron la quitarán este 19 de noviembre.

SIMULACIÓN

De acuerdo con los vecinos que pidieron retirarla, era porque quienes la promueven buscaban adueñarse del espacio público. Reyes acusó que la alcaldía lo que ha llevado son actos de simulación como si lo retiraran, y hasta hicieron una consulta al respecto los días 10, 11 y 12 de noviembre. Como ha pasado en otras consultas de carácter vecinal, pudieron participar personas que ni siquiera viven ahí o no llevaban credencial de elector, dijo Mónica del Castillo.

"Hasta el perro participo", ironizó.

El resultado de la consulta, que la alcaldía llamó análisis de opinión o encuesta, fue que "de un total de 719 instrumentos, 645 opinaron a favor, 69 fueron cancelados y 5 en contra", de acuerdo con una conversación en un chat de seguridad, entre el director de Desarrollo Social de la alcaldía, Ulises Labrador y algunos vecinos.

"Obvio, yo no estoy", recalcó Del Castillo.

LA ALCALDÍA

De acuerdo con el área de Comunicación Social, hay un expediente en el juzgado séptimo del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. Se trata de un juicio de amparo promovido por varios ciudadanos, entre ellos Mónica del Castillo, para el retiro de dos casetas con vigilancia y plumas por Tiro al Pichón y carretera México-Toluca.

La de Molino de Bezares y Colina ya se retiró y en el caso de la de Colina el juez en el amparo instruyó a la alcaldía a que se notifique primero a quien es el dueño y responsable de la pluma. La sentencia es del 2 de octubre de 2020.

"Para efecto que las autoridades responsables logren el retiro de pluma y peaje, requieren permiso y en caso de que no se acredita seguir", según el área de prensa de la Alcaldía.

"Fuimos a ver quién se acreditaba como dueño, nadie lo hizo, por lo que pedimos se diera efecto la sentencia. El 19 de noviembre procederemos a la liberación del espacio público, eso le damos a conocer al juez el 5 de noviembre".

"El alcalde prometió que se va a cumplir la sentencia y si quieren instalar, deben hacerlo con trámites administrativos".

ZONA DE CONJUNTOS HABITACIONALES

La Silla Rota visitó la colonia, donde se encuentra el conjunto habitacional Retama, donde vivía el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Además, hay otros 17 conjuntos habitacionales. El más reciente, a la entrada de la colonia, sobre la carretera México Toluca es el de Reservas Bazares.

Durante su recorrido, el reportero de La Silla Rota fue vigilado por un elemento de seguridad, que iba en moto.

La Silla Rota buscó a las dos asociaciones de colonos mencionadas e incluso acudió a la iglesia de la colonia, donde tienen una oficina, pero no estaban y un trabajador quedó en que después se comunicarían.





(Sharira Abundez)