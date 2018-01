ELECCIONES CDMX

Disturbios en eventos de Morena continúan

En La Silla Rota te presentamos los más destacado que hicieron y declararon los precandidatos a gobernar la CDMX este domingo 7 de enero

SHARENI GUZMÁN / REDACCIÓN 07/01/2018 06:51 p.m.

Claudia Sheinbaum en uno de los pueblos más afectado de la delegación Cuajimalpa por el sismo del 19 de Septiembre. (Sharenii Guzmán)

Ciudad de México (La Silla Rota).- Durante la primera visita que la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum realizó a la delegación Cuajimalpa, territorio priísta donde opera un grupo conocido como "Los Claudios", fue recibida por personas que llevaban pancartas en rechazo a su partido y no permitían que el evento se llevara a cabo.

Este domingo, en el pueblo San Pablo Chimalpa un grupo de personas irrumpió el mitin de Sheinbaum Pardo con consignas en contra de la postulación de Paola Félix como precandidata de Morena a la alcaldía de Morena a Cuajimalpa.

"No a la imposición, no queremos a una diputada del PRI de candidata por Morena", gritaban en su mayoría mujeres.

En el templete, la precandidata a la CDMX pedía respeto y ¡solicitó a los manifestantes salir del evento.

Compañeras y compañeros, respeten por favor, si son de Morena, son respetuosas. Si siguen gritando es evidente para los medios de comunicación que no son de Morena y es una provocación a nuestro evento."

Las mujeres continuaron con las consignas durante unos minutos y luego se retiraron. Al mismo tiempo que los militantes de Morena gritaban "fuera", "fuera".

"Nos dicen que 15 de los que están gritando no son de este pueblo y vinieron a evitar este encuentro con simpatizantes de Morena", dijo mientras los manifestantes se retiraban.

Al finalizar el evento, comentó que no caerán en provocaciones y seguirán con la precampaña, así con los recorridos por las 16 delegaciones y reiteró que los manifestantes que intentaron interrumpir el evento no pertenecen al partido.

"No son militantes de Morena, es parte de una provocación forzada, los escuchamos, porque dentro del partido hay canales para escuchar. Vamos a seguir platicando con los compañeros", dijo.

El sábado, brigadistas de Morena repartían propaganda para invitar a los eventos de Claudia Sheinbaum en la explanada delegacional, donde hay una feria con motivo de los Reyes Magos, cuando fueron interceptados por gente de la demarcación y les impidieron entregar los volantes.

Después, el grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa lamentó en un comunicado que brigadistas de Morena intentaran sabotear el festival infantil en la explanada delegacional, y calificaron el acto como provocación.

El viernes pasado y luego de las agresiones ocurridas en Coyoacán a dos eventos de Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera convocó a los partidos a firmar un pacto de civilidad este lunes 8 de enero.

Sin embargo, la precandidata de Morena rechazó el pacto y expresó que no se requiere firmar nada si se cumple con la ley.

"No queremos pactos para cumplir con la ley, aquí el asunto es que se cumpla la ley electoral, se cumpla la libertad política a la que todos tenemos derecho en esta ciudad. ¿Para qué hacer un pacto?, si para hacer un pacto de civilidad, solo hay que actuar con civismo".

Los otros pre candidatos que buscan gobernar la Ciudad de México tuvieron un domingo muy movido, y en La Silla Rota te contamos lo que hicieron y declararon:

Pide Barrales a Morena moderar discurso para no generar violencia

Luego de tres actos violentos en mítines de Claudia Sheinbaum, la precandidata del PRD a la Jefatura del gobierno de la CDMX, Alejandra Barrales solicitó a sus contrincantes a moderar sus discursos para no generar más actos violentos.

Cabe recordar que en días pasado funcionarios de la demarcación Coyoacán, irrumpieron con actos violentos en mítines de la precandidata de Morena al gobierno de la CDMX, por lo que Barrales aseguró que el lenguaje utilizado por parte de sus contrincantes es radical y polariza las precampañas de este 2018, "El lenguaje radical, el tratar de polarizar, también se presta a generar violencia, no lo digo yo, está probado, no en específico con ellos, cualquiera que utilice un lenguaje que descalifique, que polarice por supuesto que está sentando las bases para que se genere división y violencia.

Seguiremos poniendo por delante a la gente, vamos a trabajar por el bienestar y los derechos de todos. ¡Vamos a ganar la Cuauhtémoc y la CDMX! #PorLaCDMXalFrente pic.twitter.com/6qq2PkXMeO — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 7 de enero de 2018

"Hay que recordar que la violencia no solamente es física, la violencia también es verbal, la violencia se incita y por eso me parece muy importante hacer un llamado para que la gente de Morena modere también su propio discurso, nadie gana con la división, nadie gana con el radicalismo y nos ayuda para estar en un lenguaje incluyente", dijo.

Máxima y yo fuimos a #MuéveteEnBici esta mañana, fue muy divertido y una gran forma de hacer ejercicio. ¿Ya fueron? pic.twitter.com/hPJKUIBLwA — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 7 de enero de 2018

Asimismo, Barrales lamentó que Morena se haya negado a suscribir el pacto de civilidad al que convocó el gobierno capitalino, "Es un mal mensaje para la ciudadanía, creo que es lamentable que ésta sea la respuesta; el acuerdo que se está planteando entiendo que es un acuerdo en favor de la civilidad, de la ciudadanía, de la capital, y no es en favor del gobierno en particular ni mucho menos de algún partido; me parece que valdría la pena que lo reconsideraran, que enviáramos ese mensaje de estar a la altura, de comprometernos y de darle a los capitalinos un proceso del nivel que se merecen", dijo.

La precandidata del PRD participó la mañana de este domingo en un recorrido ciclista por el Paseo de la Reforma, donde también comentó sobre la participación de los servidores públicos de la delegación Coyoacán, que corresponde a la autoridad capitalina fincar las responsabilidades correspondientes.

Ya estamos en el último evento del día con los vecinos de la GAM, sigue la transmisión: https://t.co/cgvwYkMO43 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 8 de enero de 2018

Mikel Arriola se pronunció por aplicar la ley contra invasores

La exdelegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó un muladar en el Parque Nacional del Ajusco, aseguró el precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mikel Arriola Peñaloza.

Al acudir a recoger basura a un paraje ubicado en el kilómetro 16.8 de la carretera Picacho-Ajusco, el aspirante del partido tricolor afirmó que la también exsecretaria de Medio Ambiente capitalina dejó crecer los asentamientos irregulares, con lo que se incrementó la delincuencia en 40 por ciento en esa zona.

Arriola Peñalosa precisó que los asentamientos irregulares por muchos años han sido un gran negocio para los delegados que lo solapan, como es el caso de la precandidata de Morena al gobierno capitalino, Sheinbaum Pardo.

Nos organizamos con vecinas/os para limpiar el basurero en que estaba convertido el Km 16.8 de la carretera al #Ajusco.

Con la colaboración de todas/os podremos revertir el daño que el Parque Nacional ha sufrido en años de permitir asentamientos irregulares en #Tlalpan.#Video pic.twitter.com/2DGwFRsgCo — Mikel Arriola (@arriolamikel) 7 de enero de 2018

Añadió que las invasiones les generan recursos, sin que los funcionarios se comprometan a otorgarles servicios, incluso les cobran la recolección de basura y los vecinos tiene que pagar el suministro de agua a través de pipas que les llega una vez a la semana.

En entrevista durante su precampaña de limpia en Tlalpan, Mikel Arriola Peñalosa declaró que en el Ajusco al menos existen 129 asentamientos irregulares y es latente el peligro de que sigan creciendo, lo que atenta contra el pulmón más importante de la Ciudad de México.

Si bien aclaró que debe analizarse la situación de los asentamientos consolidados, es decir, que a pesar de que tienen muchos años siguen siendo irregulares, se pronunció por aplicar la ley y no permitir más invasiones de zonas boscosas protegidas.

Detalló que, en Tlalpan, como en prácticamente toda la ciudad, proliferan las obras de manera desordenada, lo que ha traído caos de movilidad y falta de servicios.

Explicó que los asentamientos irregulares y la falta de servicios, son factores que generan inseguridad, pues al no contar con servicio de alumbrado, esa situación representa un riesgo para que los habitantes sean asaltados o víctimas de la violencia.

En el lugar se recogió más de una tonelada de basura y dos toneladas de cascajo y desperdicios mayores.

Expuso que pese a haber denunciado ese tiradero clandestino desde hace dos semanas, las autoridades no habían acudido a recogerla, por lo que él seguirá denunciando y al mismo tiempo recogiendo la basura con apoyo de los vecinos.

Chertorivski escucha demandas de vecinos y comerciantes de Cuajimalpa

Por su parte, el precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, hizo un recorrido este domingo por diferentes colonias de la delegación Cuajimalpa, donde platicó con comerciantes y vecinos, a fin de conocer sus preocupaciones.

En su cuenta de Twitter, @Chertorivski, el precandidato perredista expresó: "El Desierto de los Leones es uno de los pulmones de la #CDMX y tiene necesidades que debemos atender".

Agregó que es su prioridad y un placer platicar tanto con habitantes como con los comerciantes del lugar.

Un placer poder platicar con vecinos y locatarios del Desierto de los Leones. #SalomónEsGarantía pic.twitter.com/4AwwYp2COl — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) 7 de enero de 2018

Durante su paso por colonia La Venta, señaló que la Ciudad de México tiene tantas realidades como habitantes y es necesario escuchar a todos.

A través de un video publicado en la misma cuenta, destacó que detectó entre las principales preocupaciones de la población en esta delegación, la afectación de dos puentes en la zona que se verían afectados por el paso del tren México-Toluca.

Armando Ahued instó a recuperar seguridad en las calles

El domingo para el precandidato de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Armando Ahued Ortega, señaló que es indispensable recuperar la seguridad en calles y espacios públicos de la capital.

En su cuenta de Twitter @A_Ahued señaló que este domingo se reunió con vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac, en el parque Corpus Christi, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, a fin de escuchar sus peticiones.

Gracias a mis amigos y amigas de #Azcapotzalco por su apoyo. Fue un gusto estar apoyando a mi amiga @luisaalpizarc juntos trabajaremos por el bienestar en una #CiudadDeTodasyTodos pic.twitter.com/V1EQRnwaz0 — Dr. Armando Ahued (@A_Ahued) 7 de enero de 2018

El precandidato de la coalición que conforman los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano agregó que continuará conviviendo y escuchando a la ciudadanía y agradeció la confianza y el cariño que le dan.

Con información de Sharenii Guzmán, Milenio y Notimex