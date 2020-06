Distribuyen alimentos sin sana distancia a miles en Valle de Chalco

La convocatoria del alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, de distribuir en el ayuntamiento a miles de amas de casa, más de 300 toneladas de verduras y 24 de carne, para ayudar a las familias que se quedaron desempleadas por el covid-19 o que carecieran de una despensa alimentaria ocasionó diversas reacciones positivas y negativas.

Desde las 5 de la mañana empezaron a llegar los primeros grupos de mujeres para formarse y esperar su turno para recibir su dotación de verduras y un kilo de carne.

Una de las amas de casa que llegó temprano fue Artemia Tapia Pérez, de la primera sección de la colonia Niños Héroes, quien expresó que esta ayuda alimentaria "cayó como anillo al dedo".

Ella llegó muy temprano a formarse a la fila y al salir dijo que la entrega de verdura y el kilo de carne eran buenos para las personas que se quedaron desempleados por las consecuencias de la pandemia.

Sin embargo, las críticas abundaron por la concentración de gente y que no se respetaba la sana distancia. "Vamos a ver cuántos contagiados salen de esto", se escuchó decir de uno de los inconformes.

Además, calificaron al alcalde de inconsciente al reunir a tanta gente por una despensa, incluso, los comentarios también fueron hasta por motivos políticos.

El presidente municipal dijo que no se podía retrasar la entrega ya que los alimentos eran perecederos por lo que no podían tenerse varios días y aseguró que la entrega de la verdura y la carne "no tiene colores" y que no es politiquería sino un asunto social.

"Estamos conscientes de que estamos en pandemia y de que no debemos de estar mucho tiempo juntos, por eso vamos a hacerlo rápido", pidió.

Agregó que también se ha dicho que en tiempos de contingencia no se debe de convocar a actos masivos, pero también está la necesidad de la gente, está batallando por el plan alimentario "ya no tienen que comer".

"El día a día se rompió la economía está sufriendo los estragos y a la mejor, no nos da el covid, pero nos va a dañar el hambre, nos va a dañar la economía", expresó.

A cada mujer se le entregó un kilo de carne, ya sea bistec, maciza, chuleta, espinazo y longaniza, así como jitomate, cebolla, zanahoria, verdolaga, lechuga, verdolaga, limones, pepinos, apio, entre otros.

"Mis hijos se quedaron sin trabajo desde hace tres meses", expresó Artemia Tapia y ahora con la dotación que le tocó tendrán con qué comer algunos días más.

En la fila también estaba María de los Ángeles Huerta López, quien dijo que vivía sólo con un hijo, pero la ayuda con las verduras si les ayudaría a mantenerse al menos una semana.

Rocío Jacome, otra de las vecinas de Valle de Chalco, lamentó no poder ir a la entrega de la despensa de verduras, ya que ella era hipertensa y su madre diabética, así que se reservaron de ir al ayuntamiento de Valle de Chalco para poder obtener esa ayuda alimentaria.

Las filas eran impresionantes, no se podía estimar la cantidad de mujeres porque se aglomeraban y era imposible mantener la sana distancia.

La convocatoria fue abierta por ello, la demanda rebasó la expectativa de solo apoyar a 30 mil vallechalquenses.

(Sharira Abundez)