Disputa en alcaldía Álvaro Obregón, la "mina de oro" para morenistas

La retirada de Layda Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón, quien pedirá licencia al cargo y no buscará la reelección al decidir ir en pos de la candidatura a la gubernatura de su natal Campeche, abrió la puerta a un proceso entre morenistas para elegir al candidato que la suceda.

La elección por la demarcación, al igual que la de Iztapalapa, Xochimilco, la Magdalena Contreras y Venustiano Carranza que se llevará a cabo el 6 de junio, está considerada de riesgo intermedio para el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un documento de Morena.

El desempeño de Sansores es de los más cuestionados, y de acuerdo con fuentes de la coalición Va por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, es donde ve más posibilidades de arrebatarle una alcaldía a Morena.

Layda Sansores

La obra más recordada de Sansores serán las escaleras eléctricas estrenadas el 10 de enero pasado en la colonia El Pirú y que algunos consideran tienen poca utilidad. La alcaldía se encuentra entre las de mayor número de contagios de la covid-19, con 55 mil 207, por encima de Gustavo A. Madero con 55 mil 050 y sólo por debajo de Iztapalapa, con 70 mil 791. En defunciones ocupa el tercer lugar, con 1 mil 813, por debajo de Iztapalapa y GAM, con 4 mil 156 y 3 mil 576, respectivamente.

El diputado local Eduardo Santillán, uno de los aspirantes de Morena, reconoció a La Silla Rota que encuestas revelan que mientras el presidente López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tienen calificaciones positivas, Sansores no.

"Esto va a ser un factor determinante en Álvaro Obregón, si tiene candidatos fuertes y sí los tiene. Valentina Batres, Lorena Villavicencio y yo".

A estos nombres agrega el de su compañera diputada en el Congreso capitalino, Isabela Rosales, y el de Jorge Sánchez Cordero, sobrino de la secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

Eduardo Santillán

"Es la alcaldía que más cuadros políticos tienen para competir".

Enfrente estará la alianza Va por México, compuesta por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, que buscará designar a una candidata, para cumplir la cuota de género, pero que, en su apuesta para ganar, tendrá de operador oculto al exjefe delegacional, el experredista y efímero pevemista Leonel Luna.

Así lo afirmó una fuente de la alianza, que dijo que Álvaro Obregón es una de las alcaldías que creen sí podrían arrebatar a Morena.

LOS ASPIRANTES MORENISTAS

Valentina Batres, actual vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la CDMX, es una de las aspirantes a ser la nueva alcaldesa. Es una de las integrantes de la dinastía Batres, a la que pertenece el senador Martí Batres y la activista Lenia Batres.

Es recordada por haber presentado, en el marco de la emergencia sanitaria y en prevención de los desalojos que pudieran avecinarse por la falta de recursos de inquilinos que padecieran la crisis económica, reformas al Código Civil capitalino en materia de arrendamiento inmobiliario. La iniciativa planteaba que para apoyar a los inquilinos la renta de inmuebles fuera por contratos de tres y no un año, o que, si el arrendatario decidía rescindir el contrato, el arrendador ya no podía cobrar el depósito.

Valentina Batres

También proponía que el arrendador no pudiera exigir más de un mes renta al arrendatario. Pero lo que causó más controversia es que si el arrendatario no podía pagar, no podía ser desalojado, lo que causó reacciones de abogados y representantes inmobiliarios y algunos legisladores del PAN que pusieron el grito en el cielo al decir que se buscaba acabar con la propiedad. La iniciativa fue retirada.

Por su parte Lorena Villavicencio fue representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (hoy INE), luego se convirtió en priísta, y renunció en protesta a causa del escándalo de la red de prostitución al servicio del dirigente del PRI en la ciudad, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Cambió de casaca y se convirtió en morenista, donde recientemente apoyó a du compañero, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en su búsqueda de la dirigencia nacional, que luego de 3 encuestas finalmente quedó en manos de Mario Delgado.

Lorena Villavicencio





Por su parte Eduardo Santillán es actualmente el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso capitalino. Ha tenido algunas polémicas en la actual legislatura, como cuando propuso el 13 de diciembre de 2019 desaparecer los juzgados de tutela, pese a estar incluidos en la Constitución de la Ciudad de México, y ser mandatados exclusivamente para atender asuntos de derechos humanos.

Experredista como sus compañeras, fue jefe delegacional de Álvaro Obregón, entre 2009 y 2012. Comparte con La Silla Rota una encuesta telefónica realizada a 2 mil personas, levantada entre el 16 y 18 de enero, con un grado de confiabilidad de 95 por ciento y margen de error 5 por ciento, realizado por la empresa AdBrand, donde él lleva la delantera en las preferencias, con 33 por ciento, en segundo lugar, Valentina Batres, en tercer lugar, Guillermo Ramírez, director de Participación Ciudadana de la alcaldía, en cuarto lugar, Rafael Luna, encargado de programas sociales en la demarcación. En quinto lugar, la diputada federal, Lorena Villavicencio y en sexto, la diputada local, Isabela Rosales.

"Me siento confiado, tengo un trabajo de 20 años, en el que además ha sido diputado local y federal. No he dejado de hacer trabajo político, me tocó hacer el amparo contra el trazo del tren México Toluca, para pedir modificarlo. Me siento sólido", afirmó Santillán.

En la encuesta, no aparece el sobrino de Olga Sánchez Cordero, Jorge Sánchez Cordero. Santillán dice que no tiene antecedentes de trabajo político, sólo 2 meses de trabajo publicitario y que ya tiene acusaciones de actos anticipados de precampaña, ya que en Morena no habrá precampañas, todo se decidirá por el método de evaluación de candidatos, a través de una encuesta.

LUNA BUSCARÁ SER EL CONTRAPESO

La figura de Leonel Luna ha sido cuestionada en el pasado. Emanado de Izquierda Democrática Nacional, corriente perredista que era liderada por René Bejarano, se separó de IDN en 2015. Fue jefe delegacional de Álvaro Obregón entre 2012 y 2015, pero mantuvo su influencia en la demarcación a través de María Antonieta Hidalgo, quien a su vez fue acusada de diversas irregularidades durante su paso.

Entre 2015 y 2018 Luna ocupó la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde es recordado por su intento para que él, el secretario de la comisión de Gobierno, Jorge Romero y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Mauricio Toledo, decidieran sobre los 8 mil 500 millones de pesos aprobados por la ALDF para la reconstrucción de viviendas de los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

La decisión causó la molestia de integrantes de la Comisión de Reconstrucción creada por el gobierno capitalino, y tres integrantes suyos renunciaron. Aunque la ALDF modificó la Ley de Reconstrucción para modificar la aprobación de la disposición de los multimillonarios recursos, se perdieron meses en la ayuda a los damnificados, muchos de los cuales aún esperan ver su hogar reconstruido.









(Sharira Abundez)