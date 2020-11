Disminuyeron delitos en BJ pero podría aumentar por pandemia: Taboada

"Por supuesto me encantaría seguir trabajando por los vecinos, por supuesto no solamente en esta trinchera. He sido legislador, estoy muy contento de ser un servidor público desde hace mucho tiempo. Es algo que me apasiona, es algo para lo que me he preparado académicamente. Vamos a esperar los tiempos y si así lo deciden los vecinos, seguir sirviendo desde Benito Juárez".