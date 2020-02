Disminuye en 2019 cifra de abortos realizados en CDMX

Cuando Tamara se enteró que estaba embarazada fue un momento de sorpresa y de confusión pues aunque "ya no se siente tan niña", ser madre no estaba en sus planes.

La joven de 22 años es estudiante de la carrera de Administración en una Universidad Privada de Hidalgo y pese a que su situación económica no es tan complicada, sus papás aún la mantienen y no estaba lista para hablarlo con nadie más que con su pareja.

"No podíamos creer que fuera verdad porque nos cuidamos y cuando falló un método intentamos con otro pero sabía que los demás no me creerían y necesitaba ayuda porque aunque mi estado aún es muy conservador yo estoy a favor del aborto porque creo que es sensato no traer a alguien más a este mundo si apenas y puedo hacerme cargo de mi", recuerda.

Así fue como Tamara buscó ayuda para poder abortar en la Ciudad de México y como algunas clínicas privadas cobraban muy caro y las baratas le daban desconfianza, una amiga de la Ciudad de México le ayudó con una fundación a buscar en las clínicas habilitadas por el Gobierno.

De acuerdo con la base de datos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 9 mil 084 interrupciones de embarazo en clínicas públicas, lo cual representa casi el 50% menos de las registradas el año anterior puesto que el número de interrupciones en 2018 fue de 17 mil 247.

La recepción en estas clínicas es buena, relata Tamara a más de seis meses de haberse practicado una ILE en la clínica Beatriz Velasco en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que le sorprende un poco que el número de abortos en la capital haya disminuido en ese porcentaje.

Durante 2019 la Interrupción Legal del Embarazo fue aprobada en el estado de Oaxaca, convirtiéndose en la segunda entidad que aprueba este procedimiento.

Asimismo, en todo el país se han registrado intensas movilizaciones a favor del aborto.

Tamara cuenta que una enfermera le explicó antes, durante y después del procedimiento todo lo que iba a experimentar así como el paso a paso de lo que le harían en la aspiración, pues fue el método que la asociación Fondo María le recomendó por vivir fuera de a capital.

Asimismo, las mujeres pueden elegir un método anticonceptivo gratuito para evitar una experiencia similar, Tamara eligió el DIU.

(Frida Mendoza)