Discutiré "Ley Higinio" con el senador: alcalde de Huixquilucan

"No ha dudado en señalarme desde su visión machista, androcentrista, en la que sólo vale la opinión suya, de la cual discrepo, nulificando mi persona, mi trabajo y, con ello, mi convicción, mi decisión, mi voto crítico que, de ninguna manera, fue en un sentido personal, sino a un proyecto en el que no creo, un proyecto gatopardista, un proyecto encabezado por el propio senador Higinio Martínez quien ahora ya ha reconocido que los resultados no están claros; un proyecto creado sin argumentos suficientes y pruebas para sostener la iniciativa, para mí, una iniciativa de mira muy corta, sin análisis crítico. La fuente del problema no es el tamaño de los municipios, no es el tamaño de las administraciones, no lo eran las y los regidores, siempre ha sido el mal manejo de las finanzas públicas y el uso del poder para el enriquecimiento ilícito", argumentó.