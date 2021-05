Discriminan a candidata para debatir a distancia por dar positivo a covid-19

La candidada por coalición Va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN y PRD, Karla Fiesco, acusó de discriminación y violencia contra sus derechos político-electorales a los otros seis candidatos que buscan la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, por no dejarla participar a través de una video llamada en un debate presencial, cuando detectó estar contagiada de covid-19.

Como muchos, hoy tengo que hacer frente a esta enfermedad, con valor y fuerza. Gracias a las herramientas actuales estaré de forma permanente muy cerca de ustedes.



Mi compromiso prevalece, mi esfuerzo se redobla y mi corazón sale a las calles junto a ustedes.

Los demás aspirantes no dejaron participar a Karla Fiesco vía remota en el debate de candidatas y candidatos que organizó un grupo de medios locales, rumbo a la presidencia de este municipio mexiquense.

A través de una transmisión en vivo, Fiesco narró que había solicitado a sus compañeros candidatos participar mediante una videoconferencia, debido a que un estudio médico reveló que dio positivo por covid-19.

No obstante, agregó, los otros seis participantes en la contienda se negaron por miedo a que pudiera tener alguna ventaja, ya que consideraron que no tendría la misma presión que ellos, por no estar frente a las cámaras.

Por este hecho, la abanderada calificó a sus contrincantes de misóginos y machistas, "pues se atrevieron a poner en duda mi enfermedad cuestionándome del porqué me dejé contagiar".

La candidata dijo que con valor y responsabilidad fue a dar la cara, "fui a decirles que estoy más presente que nunca, y no le tengo miedo a los abusivos violentadores de género".



¡Somos más que nuestras circunstancias!



¡Somos más que nuestras circunstancias!

Los obstáculos no nos van a detener, tenemos una sola meta; darte el #Izcalli que mereces y no descansaré hasta que sea una realidad. ¡Este 6 de junio vamos a lograrlo!

Destacó que pese a los síntomas del covid-19 no descansará y trabajará por quienes han perdido la paz, la seguridad y su calidad de vida, por los jóvenes y su derecho a ser escuchados, por las mujeres y su derecho a vivir con igualdad, respeto y libres de cualquier tipo de violencia.

Finalmente Karla Fiesco aclaró que si fue trabajando donde se contagio y se vuelve a contagiar, seguirá luchando "así como lo hacen miles de izcallenses, que salen todos los días a buscar el sustento y un mejor futuro para los suyos".

