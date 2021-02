Discrepancias en ley enfrentan a diputados sobre informe de Sheinbaum

“El Código de Procedimientos Electorales nos mandata informar al ciudadano. No es un privilegio, es un deber de nosotros como legisladores y más informar a los ciudadanos de nuestras labores. Sin embargo en la Ley de Participación Ciudadana hay una fracción donde dice que no se puede informar mientras estén las campañas, mientras esté el proceso. Entonces hay una contradicción de una ley con la otra. Una nos lo mandata y otro dice que no. Lo que se trata es de armonizar, o a menos que ellos consideren que es pertinente que las leyes aprobadas en el Congreso se contradigan y no hagan las observaciones pertinentes”, explica a La Silla Rota.