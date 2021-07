Dirigente del PRD Edomex descalifica a la comisión que evaluará su gestión

TOLUCA.-Como reacción a la instalación de una comisión especial que investigará el actuar de Christian Campuzano al frente del Partido de Revolución Democrática, el aún dirigente del Sol Azteca aseguró que ésta no tiene efectos o validez jurídica por no haberse realizado conforme a Derecho ya que la dirección estatal no fue notificada.

En los últimos meses, las luchas de poder al interior de la institución política como las corrientes Alternativa Democrática Nacional (ADN), Vanguardia Progresista y "Los Chuchos", han puesto en evidencia la ruptura el interior del PRD que se ha venido gestionando en los últimos años.

"La dirección estatal no ha convocado a la realización de ningún Consejo Estatal como el celebrado el día de ayer (domingo) y de acuerdo con las disposiciones internas del comité".

En las últimas semanas, diversos actores del partido del Sol Azteca han buscado la destitución de Christian Campuzano como dirigente estatal debido a los resultados de la elección del pasado 6 de junio en la apenas que acumularon 3.7 por ciento de la preferencia del electorado.

Asimismo, el desencuentro se reavivó por la destitución de dos de sus compañeras por diferencias ideológicas, acto que también fue calificado como "fuera del marco normativo".

La reacción de Campuzano se da un día después de que se llevara a cabo el tercer Consejo Estatal Extraordinario que tuvo como resultado la confirmación de una comisión de vigilancia que supervise el curso y estado financiero del partido.

En el encuentro, 116 de los 185 consejeros estatales del Sol Azteca coincidieron en que era necesario valorar al dirigente en función a eso.

"El estatuto es muy claro respecto de las funciones y atribuciones de los órganos del partido. La responsabilidad de presentación de los informes trimestrales es atribución y responsabilidad de la coordinación de patrimonio, a esa área específica le corresponde", reviró Campuzano Martínez.

Asimismo, aseguró que se valdrá de los medios institucionales para hablar de las resoluciones institucionales que corresponden al partido.





(SAB)