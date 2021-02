Directora del Rébsamen se volvió “invisible” hasta para su familia

Desde que se enteró que la buscaban autoridades mexicanas y la Interpol, Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, se volvió “invisible” hasta para su familia más cercana.

Enrique, medio hermano de Miss Mónica, externó su preocupación por las pesquisas, pues las autoridades han entrado dos veces a su casa y hasta con dones lo han vigilado con el objetivo de dar con ella.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Enrique señaló que ni los hijos de su media hermana la ven. La familia está “muy amolada”.

“Cuando pasó lo del temblor fuimos con ella, estuvimos con ella, han inventado que no dio la cara pero sí la dio en el momento; yo también fui a verla, pero ya después de eso ella se volvió invisible.

No sé ella (Miss Mónica) cómo le hizo para llegar donde está. Su hija no sabe dónde está, tampoco mis medios hermanos, aseguró.

Quien fuera directora del colegio Rébsmen ha vivido en carne propia la persecución policial, pues dos veces irrumpieron en su domicilio buscándola, por quien pesa una orden de arresto por la muerte de 26 personas, entre ellas niños, tras el sismo de 2017.

Todo porque construyó su departamento sobre el colegio Rébsamen, cuyas estructuras no aguantaron el peso y con el temblor colapsaron, hecho que para la Procuraduría capitalina (PGJCDMX) pudo haberse evitado.

Apenas la madrugada del miércoles, como reveló LA SILLA ROTA, policías federales entraron al negocio de Enrique y presuntamente robaron 400 mil pesos y dos plumas Mont Blanc que estaban en la caja fuerte.

Enrique denunció los hechos que quedaron asentados en la carpeta FBJ/BJ-3/UI-2S/D/01738/03-2019.

“Cuando me marca el velador y me dice que la Policía se metió a mi negocio, salgo al balcón y veo que hay un dron encima de mí, y dije ‘ya van a entrar otra vez aquí’; estamos todos nerviosos, hoy dormimos pensando que iban a venir otra vez.

Si rompen puertas y todo pues mejor los dejo pasar para que vean que no hay nadie. Se llevaron cosas de mi propiedad, agarraron cosas de la casa fuerte, ese dinero es producto de la venta de balatas y clutch, son ahorros para pagos y compras, afirmó.

-¿Por qué cree usted que la Policía rastrea a su media hermana a través de usted?

“Siempre creen que está conmigo, no sé por qué. Ya me había pasado, el 1 de diciembre de 2017, fueron a mi casa en Coyoacán. Esa vez no (me robaron), esa vez entró hasta la Interpol.

“Mi papá y su hija (de Mónica) han estado conmigo, su hija estuvo conmigo porque la pobre no tiene casa, ha andado en muchos lados. Mónica no ha estado conmigo, somos diez hermanos y hay tres Enrique y yo creo que se han hecho bolas, a mí me vigilan en mi negocio, en mi casa.

¿Ha entablado comunicación con Mónica?

“Ninguna. Cuando pasó lo del temblor fuimos con ella, estuvimos con ella, han inventado que no dio la cara pero sí la dio en el momento; yo también fui a verla, pero ya después de eso ella se volvió invisible.

“No sé ella (Miss Mónica) cómo le hizo para llegar donde está. Su hija no sabe dónde está, tampoco mis medios hermanos.

¿Cómo ha afectado a su familia la persecución de Mónica?

Ahora parece que al que buscan es a mí. A mi sobrina (hija de Miss Mónica) le cambió la vida, se quedó sin casa, ni mamá, ni nada, están muy amolados. A mi papá le ha afectado, eso del azúcar, el ánimo.

Actualmente, según documentos en poder de esta casa editorial, Mónica García Villegas es buscada por autoridades locales y la Interpol, bajo la orden de aprehensión 012/0523/2017-OA.