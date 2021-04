Directora del DIF en Acolman es víctima de acoso; denuncia a alcalde

ACOLMAN. - De nada le valió a Cecilia Victoria Villagrán haber sido la encargada del Consejo Municipal para la Protección de las Mujeres en el municipio de Acolman, pues terminó viviendo un infierno al ser víctima de acoso laboral.

Por más de ocho meses se desempeñó en el cargo y gracias a su buen trabajo fue ascendida por el ahora presidente municipal con licencia Rigoberto Cortés Melgoza, como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) municipal.

Por sus manos pasaban a diario los documentos más importantes para los apoyos de asistencia social destinados a las familias más vulnerables de la localidad, pero una tarde detectó irregularidades dentro del sistema que ya no la dejaron trabajar con normalidad.

"Nuestras juntas de gobierno ordinarias y extraordinarias jamás se llevaron a cabo, nunca nos sentamos. Jamás. Solo me decía la contadora: tienes que hacer así, así y así y me apoyaban, escribían, la checaban y decía ´así está bien´ y ya empezábamos a recaudar las firmas de los que estábamos conformando la junta de gobierno", explicó.

Este fue apenas el inició del viacrucis que vivió dentro de la administración pública desde septiembre de 2019, cuando asumió la dirección del DIF local, y que abandonó tras ser despedida el pasado 22 de abril de este año tras negarse a firmar un documento oficial que la hacía responsable de todos los movimientos bancarios dentro del DIF.

APROVECHARON SU INEXPERIENCIA

La mujer de 49 años reconoce que es inexperta en los trámites administrativos porque nunca cursó una licenciatura, pero, a pesar de ello, el alcalde le permitió asumir el cargo para que firmara "sin cuestionar" los movimientos económicos dentro del sistema.

"En el momento yo le dije que no quería ese cargo de dirección del DIF porque yo quería sacar proyectos para las mujeres, pero me dijo ´aceptas o ya no tengo espacio para ti´ y no me quedaba de otra que aceptar porque mi economía no estaba para perder el trabajo"

"Yo no tengo estudios más que mi secundaria y mi prepa terminada, están por entregarme mi certificado, pero por el hecho de no tener estudios no quiere decir que tenemos que ser sobajados", dice.

TÚ NADA MÁS ESTÁS PARA FIRMAR

Desde que asumió el cargo, la señora Cecilia supo que algo andaba mal. Le comunicó a su superior los presuntos malos manejos que detectó dentro de las operaciones del DIF local pero nunca obtuvo respuesta.

De acuerdo con la funcionaria, dentro del DIF se manejaron pagos de nóminas a personas que no laboraban dentro del sistema, entrega de apoyos para transporte sin justificación y hasta el pago de cursos de familiares del edil sin ningún aporte para el mejoramiento del sistema.

Sin embargo, cada vez que presentaba sus observaciones la respuesta era la misma: "tú nada más estas para firmar".

"Me sentí humillada en ese momento, busqué a mi presidente y le dije eso que veía cosas que simplemente no son correctas, pero obtuve la misma respuesta: tú no te preocupes Ceci, todo está bien arreglado, tú nada más firma lo que te de la contadora Blanca Guadalupe Sánchez"

La necesidad por conservar su trabajo la llevó a acatar las indicaciones que lanzaban desde la Presidencia, y cuando pidió su regreso al antiguo puesto dentro del Consejo para la Protección de la Mujer, le respondieron con un rotundo "no".

"Ya no me atendían de manera personal, solo me llegaban mensajes de WhatsApp", dice.

ACOSO POR DENUNCIAR

Además de la falta de comunicación, Cecilia tuvo que soportar humillaciones dentro del sistema. Dice que llegó a limpiar los baños junto al personal de intendencia por instrucciones del alcalde.

"Como directora del DIF tuve que enseñar cómo se lavaban los sanitarios por orden del presidente. Ayudaba a cargar y descargar cuando eran entregas de despensas de adultos mayores, barrí y tapié, porque yo solo era utilizada para las firmas", dice.

Sin embargo, su viacrucis acabó el pasado 22 de abril, cuando fue citada para firmar un documento dentro de la casa de gestión del alcalde morenista.

"El viernes me despidieron por desacato porque no quise firmar un papel del banco donde decía que era la representante legal cuando yo no soy, es el presidente actual Osvaldo Cortés Contreras, hijo del alcalde del municipio de Acolman Rigoberto Cortés Melgoza".

"Me llamaron a traer a la casa de transición para preguntarme porque me negaba a firmar y eso ocasionó a que me insultaran, me levantaba la voz y me manoteaba diciéndome que ya lo tenia harto"

"Rigoberto me dijo este papel solo va a hacer un mes, un movimiento interno que no pasa nada, no vas a tener ningún problema no te preocupes nosotros estamos contigo nosotros respondemos por ti y dije ´no firmo´ y eso ocasionó que me dijeran estas destituida del cargo".

Para Cecilia la decisión de despedirla al principio fue utilizada por las autoridades locales para amedrentarla con el fin de que accediera a firmar, sin embargo, decidió no hacer caso por una vez durante los dos años que estuvo bajo esa presión que al final terminó con su puesto.

"Señor Andrés Manuel López Obrador, soy cien por ciento obradorista de corazón me dirijo a usted harta de todos los malos manejos que se están viviendo en mi municipio Acolman, le hago el atento llamado que nos ponga atención", comentó.

Esta mañana, la aún directora del DIF de Acolman presentó una predenuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra del alcalde, quien buscará su reelección en el próximo proceso electoral.

La Silla Rota solicitó una versión al Ayuntamiento sobre este tema y solo adelantaron que en las próximas horas emitirán un comunicado para aclarar el caso, bajo el argumento de que la separación del cargo se realizó por haberle detectado cobros para otorgar apoyos del DIF local a las familias de la localidad.

fmma