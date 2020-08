Diputados presentarán iniciativa para regular comida chatarra en CDMX

"También estamos poniendo una regulación de comercio en vía pública, no nadas más para los productos que se venden en las tiendas y supermercados, en las tiendas de conveniencia, en las escuelas o las máquinas expendedoras, sino también tiene que ver con el comercio informal; no son sujetos a la colocación de etiquetados frontales y en ocasiones algunos productos que se venden en la vía pública no contemplan condiciones higiénicas para el empaque. En la actualidad no hay regulación", aseveró.