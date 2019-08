Diputado que recibió Honoris Causa con Bozzo, había pedido expulsarla del país

El diputado local Nazario Norberto Sánchez, uno de los legisladores locales que el pasado 31 de julio recibió el doctorado Honoris Causa, junto con Laura Bozzo, en el Salón Benito Juárez del Congreso Local, afirmó que desconocía que la polémica conductora de talk shows también estaría presente.

Incluso, dijo que le pareció extrañó que la peruana nacionalizada mexicana estuviera con la vestimenta para recibir el doctorado, ya que "no era congruente con el evento solemne que se pretendía efectuar".

El legislador de Morena, que ese día tuitéo en su cuenta @NazarioNorberto el evento, descartó haberse tomado fotos con la exconductora de Laura en América, y recordó que en 2015 firmó una petición ciudadana para que Bozzo fuera expulsada del país, "hecho que no ocurrió", según el comunicado enviado por el equipo de prensa de Sánchez.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino explicó que el evento celebrado el 31 de julio ya había sido aplazado, pues se tenía planeado que inicialmente se realizara el 12 de julio en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

El 31 de julio fue invitado para recibir el doctorado en el salón Benito Juárez. El morenista también aprovechó el boletín para aclarar que no se le pidió ningún donativo o favor a cambio de recibir el reconocimiento.

Además aseguró que carecía de información sobre la presencia de otras personalidades que iban a recibir el doctorado Honoris Causa.

El 31 de julio la conductora Laura Bozzo recibió en el salón Benito Juárez del Congreso de la ciudad de México el doctorado Honoris Causa por parte del Centro Educativo Universitario Morelos, el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés.

La entrega del doctorado Honoris Causa a Bozzo causó una polvareda en las redes sociales, porque dichos reconocimientos por tradición se entregan a personalidades con aportaciones a la ciencia, a la cultura o a la política, pero además no cualquier institución puede entregarlas.

Otro motivo de polémica es que se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso capitalino, en un acto en el que no se invitó a los medios de comunicación y en el que inicialmente responsables de prensa habían negado que el acto hubiera ocurrido ahí.

Aunque el Congreso se deslindó de dicha entrega, su logo aparecía en las mantas usadas para mostrar el evento.

También se supo hasta el día siguiente que quien solicitó el auditorio para la entrega de la medalla fue la diputada local perredista Gabriela Quiroga. Se deslindó de la organización del acto, y según la legisladora la petición corrió por parte de un grupo de jóvenes de Iztapalapa, alcaldía de la que ella proviene, e incluso aseguró que no participó en el evento.

La polémica creció y este viernes 2 de agosto el Consejo Doctoral Mexicano informó que pedirá le sea retirado el Doctorado Honoris Causa a Bozzo. El vocero del Consejo, Francisco Javier García Rodríguez deslizó que para obtenerlo, la ex conductora de TV Azteca y Televisa podría haber pagado 30 mil pesos.

Añadió que de ser así quedaría evidenciado que hay un mercado negro dedicado a la venta de dichos reconocimientos, en la que participan instituciones educativas, como el Claustro Académico Universitario, la cual, según aseguró, carece del Registro de Validez Oficial de Estudios.

BOZZO RESPONDIÓ A SUS DETRACTORES

Bozzo el 1 de agosto subió en su cuenta de twitter un mensaje y una imagen con sus títulos universitarios y dedicó unas líneas a quienes cuestionaron sus logros académicos.

"Para los que dicen que nunca estudié aquí algunos de mis títulos además fui fundadora de la escuela de ciencias políticas, catedrática universitaria en derecho constitucional y penal Ex regidora de Lima donde maneje (sic) programas para mujeres sin recursos ETC", escribió, con emoticones incluidos.

La peruana también dio su punto de vista al periodista Ciro Gómez Leyva sobre el doctorado. Aseguró que ella no sabía que habría políticos. Recordó que fue detenida en su país durante tres años, al ser acusada de tener vínculos con Vladimir Montesinos, mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori. En entrevista, dijo que de haber sabido no hubiera ido al salón Benito Juárez.

"Estuve tres años detenida injustamente, el que me detuvo fue el presidente. ¿Tú crees que después de esto me van a dar ganas de meterme en la política? Es lo más sucio, lo más cochino que puede haber, yo soy feliz con mi televisión", comentó.

Afirmó que no conocía a Santillán ni a ningún otro diputado, y que ella se toma fotos con todos. Reconoció que se emocionó con la entrega, y que pensó que era por su licenciatura en derecho en Perú y por su labor social.

"Me sentí muy honrada, muy emocionada, casi me pongo a llorar y al ver todo esto digo ´ah caray, me usaron de chivo expiatorio´. Me parece horrible", lamentó.

En entrevista con El Universal mencionó que por tratarse de ella lo que se trata es "de chingar".

"Si no es Laura Bozzo no pasa nada pero cuando se trata de ella hay que chingar a Laura Bozzo como sea".

AJ