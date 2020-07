Diputadas renunciaron a sus bancadas "por desacuerdos y dignidad"

Por falta de comunicación con Circe Camacho, coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo, e incluso por maltrato, fue que Lizette Clavel Sánchez y Leonor Gómez Otegui renunciaron a la bancada petista, en el Congreso de la Ciudad de México.

"A lo largo de esto dos años que llevamos en la legislatura hemos sufrido bastantes maltratos y groserías de diputada Circe, hemos buscado llevar nuestra agenda a contracorriente, pero el maltrato y abuso ha sido suficiente. Por dignidad y muchas otras acciones decidimos dejar la fracción parlamentaria", explicó Gómez Otegui a La Silla Rota.

Por su parte, Sánchez afirmó que ella no se sintió maltratada, aunque reconoció que Camacho tiene un estilo peculiar de hablar a voz alzada. Sin embargo, antes de renunciar, desde hace un mes la coordinadora ya había cortado la comunicación con ella, y cuando se registró la votación por la Ley de austeridad, el 19 de junio pasado, fue reprendida luego de la votación, por votar en otro sentido al que ella les había pedido.

Debido a que se rompieron los objetivos pactados en la alianza por la que llegué a ser diputada a través del Partido del Trabajo, es que me separo de este Grupo Parlamentario en la I Legislatura del Congreso de la CDMX. pic.twitter.com/ZaTd86pDFz — Diputada Lizette Clavel Sánchez (@LizetteContigo) July 15, 2020

"El reclamo no es pequeño ni suavecito. Luego se vienen represalias pues no tenemos acceso a acuerdos previos con el partido. Si no hay comunicación y no tenemos pactado que al votar en sentido contrario habrá una sanción, entonces es un comportamiento arbitrario. Lo que un día nos unió ya no está prevaleciendo", dijo.

EN EL VERDE TAMBIÉN HAY CONFLICTO

Una situación similar fue la que orilló a la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Teresa Ramos, a renunciar a su bancada. Ya tenía "diferencias irreconciliables" con la coordinadora Alessandra Rojo de la Vega, quien quedará como la única diputada verde. Pero además, con la renuncia de Ramos desaparece a la bancada del PVEM.

"Por un tema de salud y paz, ya no podía continuar con el abuso y maltrato, ya no podía seguir en el grupo de dos mujeres que hubiéramos podido hacer un gran equipo, si no se hubieran puesto enfrente temas personales y si la coordinadora, como yo hice en su momento, hubiera tratado de separar y cumplir su chamba al frente de la bancada", dijo la legisladora a La Silla Rota.

Ramos, quien dijo que también Rojo de la Vega le había quitado sus beneficios como diputada integrante del Verde y que ya no le tomaba llamadas telefónicas, previó que la bancada quedará disuelta, a menos que se llegue a un acuerdo o se reforme la ley.

"La ley actualmente eso no lo permite (una bancada de una sola persona) y el lunes en la sesión de la Jucopo se tendría que declarar disuelto el grupo, ya no hay requisitos para tener una bancada. Tendrían que cambiar la ley", advirtió.

COINCIDEN RENUNCIAS

La noticia de que las tres diputadas renunciaron el mismo día se dio a conocer durante la noche de este 14 de julio. Incluso el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, en su cuenta de Twitter consideró que con las renuncias se desmoronaban los aliados de Morena en el Congreso.

"Las tres se vuelven sin partido. Quedarán vacantes comisiones de Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Deporte. ¡Qué manera de legislar!", escribió en su cuenta @jorgegavino.

Las tres diputadas aseguraron que la renuncia colectiva no fue acordada, aunque Gómez Otegui y Lizette Clavel Sánchez sí platicaron antes del tema.

-¿Se pusieron de acuerdo? –se le preguntó a Gómez Otegui.

-Cada una por su lado. Sí, la diputada (Camacho) nos trató como si fuéramos sus empleadas o no sé qué pensó y a partir de ahí se tomó la decisión de que por dignidad, íbamos a dejar la bancada.

Aseguró que ni siquiera le informaron a su entonces coordinadora, porque desde hace un mes ella rompió la comunicación y ya no les tomaba llamadas.

?? La Comisión Permanente del #CongresoCDMX conoció de tres renuncias de diputadas a sus grupos parlamentarios.



Las legisladoras @OteguiLeo y @lizette_clavel se separaron de la fracción parlamentaria del PT, y la congresista @TereRamosA del PVEM.



?????https://t.co/EQE9Zz7RSe pic.twitter.com/qw6HDlXaIq — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 15, 2020

"Nos amenazó antier por medio de un mensaje de WhatsApp en el que por votar a favor de la ley de austeridad, nos quita prerrogativas. No es la primera vez que lo hace, llevamos dos años soportando groserías y faltas de respeto y tomamos la decisión de parar la violencia. Nos amenaza y ya no contestamos, le avisé a Lizette que me iba y ella dijo que también"

NO ERA TRATO DE IGUALES

Por su parte, Sánchez también describió que desde hace un mes ya no había comunicación. Ya no les informaban de los acuerdos que había en la Junta de Coordinación Política, y sólo por WhatsApp recibían mensajes de la vicecoordinadora, Jeanette Guerrero, y sólo para ver como sacaba en sentido positivo un dictamen.

"No es la práctica común entre iguales e integrantes de una bancada y las represalias del nivel que sean, no deben de tomarse bajo el principio de que debes votar como digo".

La diputada Sánchez envió una carta al dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, para acusar a Camacho de actuar sin mediar reflexión y de instruir oponerse a un tema que la administración capitalina considera crítica. Ello en relación con que el PT se abstuvo de aprobar la Ley de Austeridad y las diputadas renunciantes sí lo hicieron.

"Lo anterior es motivo de la ruptura al interior de esta fracción y queda establecido que los intereses de la administración de la CDMX y de la mayoría parlamentaria, no son plenamente compartidos por el PT", se lee en la misiva.

Más adelante continuó con sus acusaciones.

"En la bancada del PT, o se obedece al no consensuado capricho político de la coordinación, o se pierden derechos. Se equivoca la Coordinación si supone que con estas prácticas impropias del ejercicio democrático y carentes de madurez política va a hacer que nos retraigamos de una alianza previamente convocada en favor de Claudia Sheinbaum".

Pero ni la coordinadora ni el dirigente nacional del partido reaccionaron a lo que ella dijo.

VOTARÁN CON MORENA

Cuestionada sobre cuál será el sentido de su voto a partir de ahora, explicó que seguirá su trabajo con los mismos objetivos por los que llegó y por los que ahora se salió de la bancada.

"La única opción que tuve fue que si no estoy integrando una parte activa y de una lucha común que está a favor de la 4T, calculo que entonces no tenemos mucho que hacer en este espacio".

Gómez Otegui también dijo que simpatiza con el proyecto de Claudia Sheinbaum.

"Me salí del PRI porque creo en el proyecto de Sheinbaum y es la primera vez que una mujer tiene la oportunidad de dirigir la ciudad y con la doctora voy a contribuir con lo que pueda", adelantó.

En una situación similar está Teresa Ramos Arreola.

"Sí te puedo decir que a mí me agrada mucho lo que se está haciendo, coincido con el proyecto y mis votaciones coinciden con él (proyecto)".

En la sesión de la comisión Permanente del Congreso capitalino se informó de las separaciones de las tres diputadas a las fracciones del PT y el PVEM, respectivamente. La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales leyó los oficios de renuncia. El de Otegui explicaba que ninguna separación acabará con el respeto que siente por el PT, mientras que en de Sánchez, se daba a conocer que la renuncia "se debe a una profunda discrepancia en las formas de coordinación y manejo de dicha fracción".

Ramos en su caso expuso en su oficio su decisión de pertenecer al grupo parlamentario del PVEM.

Con las renuncias de las diputadas a sus bancadas y declararse sin partido, las comisiones de Deportes, Desarrollo Económicos y Medio Ambiente, que presidían Gómez Otegui, Sánchez y Medio Ambiente, respectivamente, quedan descabezadas.

La Silla Rota buscó conocer las posturas de Camacho y de Rojo de la Vega sobre las renuncias y las acusaciones, pero no hubo respuesta.

(Sharira Abundez)