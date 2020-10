Diputada morenista de Edomex denuncia violencia política

Con expediente en mano, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional en la 60 legislatura del Estado de México, Beatriz García Villegas, acudió al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y a la Contraloría del Poder Legislativo, para denunciar que su compañero de grupo parlamentario, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, ejerció en su contra actos de violencia política en razón de género.

La legisladora local, quien fue acompañada por sus las diputadas también morenistas, Alicia Mercado Moreno y Elba Aldana Duarte, dejó entrever que, la intensión de denunciar al diputado Faustino de la Cruz Pérez, es que se aplique la Ley para que pierda la posibilidad de ser reelecto, si esa es la intensión del morenista, aunque esto lo tienen que determinar las instancias correspondientes.

#Metrópoli | La diputada Beatriz García Villegas, acudió al Tribunal Electoral del Estado de México para denunciar los actos de violencia política en razón de género por parte de su compañero de grupo parlamentario. ¡Entérate! *ephttps://t.co/vV6Y9ekSbB pic.twitter.com/k1qXGHSHeT — La Silla Rota (@lasillarota) October 8, 2020

"Que los violentadores estén dentro de un padrón en donde no puedan ser electos, esa es una de las penalidades, yo creo que el análisis que hagan respectivamente estas instancias, pues es lo que nos va a dar la pauta hacia donde se dirige la propia denuncia", expresó García Villegas afuera de la Contraloría del Poder Legislativo.

En versiones de la diputada por el Distrito 28 de Amecameca, el pasado 29 de septiembre se pronunció en tribuna respecto a la iniciativa de Ley que reduce el número de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses e hizo un llamado a los diputados para que el tema se analizara a profundidad a fin de no utilizar mal el dinero que se estaría ahorrando con la reducción de los cuerpos edilicios o utilizar mal los presupuestos de los ayuntamientos.

Por lo que el diputado Faustino de la Cruz Pérez, indicó la legisladora, al tomar la palabra en tribuna, expuso que el voto de su compañera fue influenciado por uno de los líderes de su propio partido político en el Estado de México, que es Luis Daniel Serrano Palacios.

"Es totalmente falso, se nos acusa de no pensar por nosotras mismas y aunado a esto viene una contra réplica en donde yo le digo que no le permito que nos hable de esa manera, nosotros somos la primera legislatura con paridad de género y que el esfuerzo que se ha hecho de mujeres para para participar en la vida pública pues no puede ser menoscabado con eso", puntualizó.

En respuesta a ello, el diputado De la Cruz Pérez, dijo sentirse calumniado por su compañera de grupo parlamentario, "el posicionamiento que hice el pasado 29, no lleva nada de connotación de violencia política, es un posicionamiento donde reclamo, desde luego, al PAN, al PRD y al Partido Verde, la posición que han jugado por la pérdida de privilegios ante esta iniciativa. Mis posicionamientos han sido públicos, ahí están las evidencias. No permito que por cuestiones electorales de un grupo político incrustado en Morena se ejecuten estas acciones que vayan en detrimento de mi persona".

Finalmente, las diputadas de Movimiento Regeneración Nacional, Beatriz García Villegas, Alicia Mercado Moreno y Elba Aldana Duarte, se manifestaron junto a unas 70 personas más afuera de la Cámara de diputados del Estado de México.

(Sharira Abundez)