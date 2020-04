Dinero contra la violencia de género es invertido en equipo de oficina

"La AVG no ha logrado impactar porque no ha habido ahorita ni anteriormente una política de los gobiernos federales de realmente estar trabajando con los gobiernos locales y obligar así a la coordinación estatal y municipal (...), al final están trabajando sin metas, sin indicadores y eso te orilla al fracaso porque acaban los gobiernos haciendo lo que se les ocurre y como no se les evalúa y nadie les corrige si están frente a impunidad, corrupción, pues al final tienes una simulación", expresó la defensora.